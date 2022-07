Els Mossos investiguen 5 denuncies per punxades a discoteques

Els Mossos d’Esquadra investiguen 5 denuncies per punxades a espais d’oci nocturn a Catalunya. Així ho ha explicat la portaveu del cos policial, Montserrat Escudé en una entrevista Catalunya Ràdio.

La portaveu dels Mossos ha matisat que els cossos policials no poden confirmar quina substància van utilitzar els responsables de les punxades i ha subratllat que no hi ha cap abús o agressió sexual posterior.

Demanen directament a l’hospital

En aquest sentit, Escudé ha instat a anar directament i ràpidament a l’hospital amb independència de si volen denunciar per poder detectar indicis del delicte que posteriorment desapareixen o són molt més difícils de detectar. Ha assenyalat que aquest element és clau per detectar la substància i els responsables.

De fet, la portaveu ha assegurat que està en contacte amb els cossos policials francesos i anglesos per compartir informació ja que són casos que suceeixen en tots aquests tres estats.

El comissari dels Mossos d’Esquadra Eduard Sallent, expert en ciberseguretat / David Zorrakino / Europa Press

Reivindica la feina dels Mossos

Escudé també ha volgut reivindicar que els Mossos han apostat per abordar les violències sexuals d’una forma més rigorosa, tècnica i quirúrgica davant l’impacte que poden tenir les víctimes.

La punxada és una pràctica que va en augment. El primer cas va ser fa dues setmanes i l’afectada va ser una noia de 18 anys que va denunciar una punxada forta i molta coïssor, després se li va adormir tot el braç i va començar a trobar-se malament, però va pensar que devia ser la picada d’un insecte, així que va intentar no donar-li més importància i tranquil·litzar-se.

L’endemà, la mare li va veure el braç vermell i li va identificar una punxada d’una xeringa. Immediatament la va porta ral Centre d’Atenció Primària, però no van poder fer res, ja que per identificar una substància psicotròpica no poden passar les 12 hores.