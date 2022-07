L’expresident d’Andalusia Juan Antonio Griñán, a un pas de la presó

La Sala II del Tribunal Suprem ha confirmat aquest dimarts les condemnes als expresidents de la Junta d’Andalusia Manuel Chaves i Juan Antonio Griñán pel cas ERO. Griñán està condemnat a sis anys de presó per malversació i Chaves a nou d’inhabilitació per prevaricació. Els magistrats consideren provat que tots dos van participar en una trama de corrupció per pagar prejubilacions de forma il·legal durant gairebé deu anys.

El tribunal, presidit pel magistrat Juan Ramón Berdugo i format també per Ana Ferrer, Susana Polo, Carmen Lamela i Eduardo de Porres ha adoptat la decisió per tres vots contra dos. Previsiblement les magistrades progressistes Susana de Polo i Ana Ferrer presentaran vots particulars.

Ha confirmat la sentència de l’audiència de Sevilla

Els magistrats només han estimat els recursos de tres dels condemnats, i han confirmat les sentències que l’audiència de Sevilla ja havia imposat als dos expresidents andalusos. D’aquesta manera, Griñán haurà d’ingressar a la presó, tot i que encara té al seu abast un recurs al Tribunal Constitucional.

Els recursos estimats són els de l’exsecretari de la consellera d’Ocupació, Juan Francisco Sánchez, l’exsecretari de Treball, Javier Aguado, i l’exsecretària d’Ocupació, Lourdes Medina, que havien estat condemnats per prevaricació.

Els magistrats han decidit avançar la decisió malgrat que la sentència sencera, de més de 1.000 fulls, no es donarà a conèixer fins al mes de setembre.

Juanma Moreno, “trist” i “alleugerit”

El president andalús, Juanma Moreno, ha afirmat que se senti “trist” perquè “no li agrada que la imatge de d’Andalusia es vinculi a la corrupció” i “portem dues dècades parlant d’això”. També “alleugerit perquè es faci justícia” i alhora “trist” perquè “la lentitud judicial suposa un calvari per a qualsevol persona, i segur que ho ha estat per al senyors Chaves i Griñán”.