Jordi Cuixart marxa a viure a Suïssa

Jordi Cuixart ha anunciat aquest dilluns que marxa temporalment a viure a Suïssa. L’expresident d’Òmnium Cultural ha decidit marxar del país i des de la seva nova destinació continuarà fent de president d’Òmnium Civil Rights Europe (OCRE) amb l’objectiu de seguir denunciant la vulneració de drets fonamentals per part de l’Estat espanyol: “Volem utilitzar tots els fronts per aconseguir el nostre objectiu que és l’assoliment de la República Catalana” perquè “estem convençuts que ho tornarem a fer i ho farem junts”, ha sentenciat en un acte de l’entitat a Sant Just Desvern.

Jordi Cuixart representant òmnium a l’ONU / Òmnium

L’expresident d’Òmnium ha participat en una conversa amb l’actual president de l’entitat, Xavier Antich i Anaïs Franquesa, codirectora d’Irídia. En la seva intervenció per videoconferència des de Fulleda (Les Garrigues), on passa les vacances, ha assegurat que l’Estat ha utilitzat Pegasus per “combatre la dissidència política”. És per això, que ell mateix es posarà al capdavant de la part més internacional d’Òmnium, per continuar denunciant la situació del Catalangate i la causa que té oberta al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).

Una fugida cap endavant

Cuixart fa un any i mig que va ser indultat i va aconseguir desfer-se de la seva condemna que l’havia deixat cinc anys a la presó pels fet relacionats amb l’1-O. Després d’aquesta situació, Cuixart va decidir centrar-se en la seva empresa, que es dedica a l’empaquetament de productes. Tot i això, no s’ha desvinculat d’Òmnium i ha continuat sent un militant fidel. Aquesta és la raó per la qual marxarà temporalment a Suïssa, per continuar treballant i denunciat els abusos de l’Estat espanyol contra Catalunya. Així doncs, i tal com ha explicat ell mateix, amb el trasllat a Suïssa, l’expresident d’Òmnium vol reforçar la proximitat amb les institucions europees i internacionals en una etapa del procés que estarà marcada per les resolucions que arribin d’Europa.