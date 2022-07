Òmnium porta als tribunals les infiltracions policials en grups independentistes

Òmnium Cultural portarà als tribunals les infiltracions de la Policia Nacional en organitzacions juvenils independentistes. Segons l’entitat l’Estat no es pot quedar de mnas creuades davant d’aquesta “vulneració del dret a la intimitat” de les associacions afectades. En aquest sentit, tal com ha explicat en roda de premsa el president d’Òmnium, Xavier Antich, i l’advocada Marta Garsaball, primer s’ha enviat un requeriment al ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, que tindrà deu dies per respondre-hi. Passat el termini l’entitat presentarà un recurs contenciós-administratiu a l’Audiència Nacional i té previst esgotar, si cal, la via interna fins a arribar al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).

El nou president d’Òmnium, Xavier Antich, formalitza amb Jordi Cuixart el relleu de al capdavant de l’entitat en un acte des de la Farga de l’Hospitalet / ACN

En la compareixença d’aquest dimecres, Antich ha aparegut acompanyat d’una quinzena de representants d’organitzacions juvenils que han afirmat que han patit infiltracions o bé algun intent. Unes actuacions que ells mateixos han assegurat que “no tenen cap cobertura legal”. Per aquest motiu, Òmnium s’ha posicionat al seu costat per fer front el que diuen que “forma part de la causa general contra l’independentisme”. Així, ha considerat que tant la infiltració d’un agent de la Policia Nacional al SEPC, Resistim al Gòtic i en un casal popular, com la captació de confidents en organitzacions juvenils -destapats per La Directa-, juntament amb el Catalangate formen part d’aquesta causa general.

Els passos per dur a terme la denúncia

Davant d’això, ha defensat la necessitat d’activar un nou “front” per aturar “el joc brut” de l’Estat. El primer pas, que ja s’ha fet, és el de presentar un requeriment administratiu al Ministeri de l’Interior donant deu dies al ministre Grande-Marlaska, com a responsable dels cossos policials de l’Estat, per aturar les pràctiques il·legals d’infiltració d’agents policials als moviments juvenils independentistes, mitjançant la cessació de via de fet. És a dir, demanant-li que s’aturin les infiltracions perquè s’estan vulnerant drets fonamentals.

Transcorreguts els deu dies, i assumint una resposta insatisfactòria per part del ministeri, l’entitat presentarà un recurs judicial a la sala contenciosa administrativa de l’Audiència Nacional per denunciar la vulneració del dret a la intimitat i al dret a associació per part del ministeri. L’acció judicial, per tant, la farà Òmnium amb l’autorització de les diferents organitzacions juvenils. Antich ha assegurat que l’entitat “continua actuant” perquè la defensa dels drets fonamentals és “transversal” i ha destacat que el jovent organitzar és “un pilar imprescindible de lluita”.