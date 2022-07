Espanya dona suport a la proposta de la Comissió de reduir el consum de gas

Els ministres d’Energia de la Unió Europea (UE) es reuneixen aquest dimarts per debatre la proposta presentada per la Comissió Europea per retallar un 15% el consum de gas en tots els estats membre des de l’agost fins al març per aconseguir una reducció de 45.000 milions de metres cúbics i així garantir el subministrament en un futur. Espanya, finalment, donarà suport a aquesta mesura, tot i que implicarà un percentatge inferior al 15%, segons ha avançat El Periodico. La xifra encara està per determinar, però serà inferior al 15% que proposava la Comissió Europea, tot i que està descartat que sigui un 0%.

La taxa de reducció del gas comportarà excepcions per alguns països, després que els països del sud, menys depenent del gas rus, s’hagin queixat de l’elevada xifra que proposa la Comissió Europea. Una altra mesura que han pactat els estats avui és que qui prengui la decisió d’activar l’alerta d’emergència que dona llum verda a la reducció obligatòria del consum sigui una majoria qualificada dels Estats que conformen la Unió Europea. Abans, aquesta decisió era de la Comissió.

La reducció del consum de gas és, en principi, una mesura voluntària, però la Comissió Europea no descarta imposar-la de forma obligatòria en cas d’alerta per la seguretat de subministrament.

La posició d’Espanya

La vicepresidenta tercera i ministre per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, en un començament no recolzava la proposta de Brussel·les, ja que considera que “és un sacrifici desproporcionat” i que “a diferència d’altres països, els espanyols no han viscut per sobre de les seves possibilitats des del punt de vista energètic”.

La vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, durant una roda de premsa per anunciar el límit al preu del gas / ACN

En aquest sentit, Espanya donava com a arguments la interconnexió gasística amb França, que els nivells d’emmagatzematge de gas en el subsol són superiors als de la mitjana de la UE i que la capacitat d’emmagatzematge de gas natural liquat (GNL) suposa un terç de la potència de regasificació de la UE.

El rebuig a aquesta mesura també l’havien mostrat Portugal, Polònia, Grècia i Hongria, mentre que França ha manifestat el seu suport.