Espanya rebutja el pla europeu per reduir un 15% el consum de gas

El govern espanyol ha rebutjat frontalment el pla anunciat aquest dimecres al matí per la Comissió Europea per tal de reduir un 15% el consum de gas des d’ara fins a l’hivern. La ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha lamentat el que creu que és “un menú del dia ja dissenyat” imposat per la Unió Europea a tots els països membres del bloc comunitari. La ministra denuncia que ningú ha preguntat les “limitacions alimentàries” pròpies de cada país.

La ministra ha avisat que aplicar aquest pla voldria dir que Espanya, França i Portugal tindrien un “creixement zero”, pel que ha reclamat un “debat” per tal de pactar les mesures a aplicar en cas que Rússia talli el gas amb “unitat, consens i solidaritat”. Ribera també ha garantit a la societat espanyola que el país no patirà talls de gas ni d’electricitat.

“És capital una resposta basada en la solidaritat”

La ministra ha subratllat la “situació crítica” d’Europa a causa de la guerra de Rússia a Ucraïna i ha assegurat que és “capital” que hi hagi “una resposta com la que hi ha hagut fins ara”. Aquesta, ha dit, ha estat basada en la solidaritat. La proposta de la Unió Europea s’ha plantejat “sense orientació prèvia, sense debat d’orientació general al Consell Europeu i quan les conseqüències econòmiques i en termes d’impacte redistributiu són particularment importants”.

A més, ha reivindicat el paper espanyol en la qüestió del gas perquè el país és la “porta d’entrada de més del 30% del gas liquat” que es distribueix al continent. La ministra ha dit que Espanya està “completament disposada a ser solidària” però “no ha viscut per sobre de les seves possibilitats des del punt de vista energètic”. Segons el govern espanyol la proposta de la UE “no és un punt d’arribada, sinó de partida”