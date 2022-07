Brussel·les vol reduir un 15% el consum de gas fins al març del 2023

La Comissió Europea ha proposat avui un pla d’emergència per coordinar la resposta enfront el risc que Rússia talli el subministrament de gas. Es tracta de reduir el consum del gas fins al març del 2023 a tots els estats membres de la Unió Europea. Seran unes mesures voluntàries a partir de l’estiu, però la Comissió Europea adverteix que si les coses empitjoren podria convertir-se en obligatori.

Per poder complir aquests objectius, la Comissió Europea exigeix als diferents estats l’actualització dels seus plans de contingència, que s’hauran de presentar, com a molt tard, a finals del pròxim mes de setembre

La Comissió Europea demanarà la reducció del consum als habitatges

Brusel·les també demanarà la reducció del consum energètic dels edificis i habitatges, amb mesures com la reducció de la temperatura o la utilització de menys aigua calenta. De fet, la comissària en cap, Úrsula Von der Leyen, ja va demanar augmentar dos graus l’aire condicionat a l’estiu i apujar-lo dos graus a l’hivern.

La Comissió també voldrà incentivar les fonts alternatives com l’energia solar, la biomassa d’origen sostenible o el biometà procedent de desfets, així com l’ús d’oxigen en lloc de gas en algunes instal·lacions industrials. Ho faran a través d’ajudes als estats i es vol que les empreses energètiques s’afegeixin al carro de les renovables.

Oficines de la companyia estatal russa Gazprom / DPA

Plantejarà un sistema de subhastes

Brussel·les plantejarà, a més, que es creïn sistemes de subhasta o licitació a través dels quals els governs instin la reducció del consum de gas dels grans consumidors industrials a canvi de compensacions financeres o estalvis addicionals.

La companyia de gas estatal rus, Gazprom, ha avisat aquesta setmana en una carta als seus clients que no pot garantir el subministrament de gas per circumstàncies “extraordinàries”, i va invocar la clàusula de força major que permet a una empresa eximir-se de les seves obligacions contractuals.

Preocupació per Gazprom

La setmana passada, el gegant rus d’exportació de gas, va interrompre el subministrament al·legant treballs de manteniment en les instal·lacions del gasoducte Nord Stream 1, que connecta Alemanya amb Rússia a través de la mar Bàltica i és la connexió més important per al flux de gas cap a centre Europa.

Segons va informar l’empresa russa, el gas deixarà de fluir fins al 21 de juliol encara que els funcionaris ja havien manifestat la seva preocupació per la possibilitat que el subministrament no arribi a restablir-se, després que Gazprom hagi anat reduint el flux de gas a Europa en reiterades ocasions des de fa un any.