Síndics del Primer d’Octubre, indignats amb la repetició del seu judici

La repetició del judici dels síndics del Primer d’Octubre ha portat una cua de reaccions. Membres de l’aleshores síndics del referèndum s’han mostrat indignats amb la decisió de l’Audiència de Barcelona d’estimar la petició del fiscal, qui va argumentar indefensió. La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, va formar part de la sindicatura, i ha considerat “insòlita, per excepcional” la resolució de l’Audiència.

La consellera ha considerat a Twitter que també va ser insòlita la querella presentada per la Fiscalia el setembre del 2017. “Ens seguirem defensant davant la repressió política”, ha afegit. Verge, aleshores, era professora de Ciència Política a la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Una resolució insòlita, per excepcional, com també ho va ser la querella presentada per la Fiscalia el setembre del 2017.



Ens seguirem defensant davant la repressió politica. https://t.co/JhbLb24zkl — Tània Verge Mestre (@taniaverge) July 19, 2022

Decisió “insòlita”

El president del Síndic del Primer d’Octubre, en Jordi Matas, ho considera com “una decisió tan insòlita com injusta”. Segons Matas, que és catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Barcelona (UB), “no els ha agradat la sentència absolutòria, però no ens faran canviar. Seguirem defensant la llibertat acadèmica i els drets fonamentals”, ha indicat.

El professor de dret constitucional a la Universitat Autònoma de Barcelona i diputat al Congrés per Junts per Catalunya, també va formar part de la sindicatura. “Plantarem cara a la injustícia”, ha indicat al seu compte de Twitter. Pagès ha volgut donar les gràcies a la gent “per ser sempre al nostre costat”. Altres membres participants de la sindicatura van ser la jurista Marta Alsina i l’advocat Marc Marsal.

La consellera de Feminismes i Igualtat, Tània Verge | ACN

Resolució incoherent

El passat abril del 2021 el jutjat número 11 de Barcelonoa va absoldre tots els sín síndics del Primer d’Octubre, argumentant que no veia provat que donessin cap instrucció o ordre ni que es tornessin a reunir després dels dictàmens del Tribunal Constitucional. Ara, la resolució de l’Audiència acusa d’incoherent la resolució del jutjat número 11 i li retreu que no contrasti els fets provats amb les valoracions. Els magistrats a més de repetir el judici, ordenen que es canviï de jutjadora perquè ja està viciada per la resolució fallida.