L’Audiència obliga a repetir el judici que va absoldre el síndics de l’1-O

Finalment, els membres de la sindicatura electoral del Primer d’Octubre hauran de tornar a seure a la banqueta dels acusats amb un nou jutge. La secció 8ena de l’Audiència de Barcelona ha estimat el recurs del ministeri fiscal, que va al·legar indefensió, i ara ha ordenat repetir el judici. Una vista oral que ja va ser entrebancada però que va acabar amb l’absolució dels politòlegs i juristes, el catedràtic de Ciència Política, Jordi Matas, el constitucionalista, Josep Pagès, la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, la jurista Marta Alsina i l’advocat Marc Marsal. Els magistrats a més de repetir el judici, ordenen que es canviï de jutjadora perquè ja està viciada per la resolució fallida.

La resolució és força contundent amb la sentència del jutjat Penal 11 de Barcelona que va decidir sobre el cas. En concret, l’acusa d’incoherent i li retreu que no contrasti els fets provats amb les valoracions. Els magistrats entenen que es constata una “falta de racionalitat en la motivació fàctica” de la sentència. La resolució fa una passa més enllà i conclou que la jutgessa va aplicar malament el principi in dubio pro reo, en el benentès que en cap cas va expressar els dubtes que la van portar a l’absolució. D’aquí que també obligui a canviar de magistrat, segons informen fonts jurídiques del cas. El fet que Tània Verge sigui consellera podria fer que enviessin el cas al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la seva condició d’aforada. De fet, el TSJC ja es va treure de sobre el recurs en al·legar que va Verge va ser absolta quan encara no era consellera.

Part de la resolució de l’Audiència de Barcelona on retreu a la jutgessa d’instància que hagi aplicat malament el principi in dubio pro reo/QS

Una situació previsible

De fet, la resolució i la visceralitat del recurs de fiscalia ja feia patir un mal presagi. En aquest sentit, un redactat inconex de la sentència de primera instància inquietava a les defenses dels síndics. En 17 planes, el ministeri públic carregava contra la jutge per haver causat “indefensió” al fiscal i només tenir present la “versió dels fets dels encausats”. De fet, la fiscal acusa la jutge de no ser imparcial. La principal raó per reclamar un nou judici amb un jutge nou.

El fiscal acusava la jutgessa d’interpretar erròniament el precepte legal de la desobediència i la manca de contradicció dels fets provats. Un extrem que les defenses van negar perquè precisament, encara que no hi hagués resposta per part dels acusats, hi va haver contradicció i correspon a la jutge valorar o no la seva importància. Ara però les defenses sí que consideren que hi ha indefensió perquè han ensenyat les seves cartes tant en la vista oral com en el recurs d’apel·lació presentat per fiscalia.

Presó i inhabilitacions especials

La Fiscalia demanava a 9 mesos de presó per un delicte de desobediència regulat al 556.1 del Codi Penal i dos anys de presó pel delicte d’usurpació de funcions públiques previst a l’article 402 del mateix codi. A més, el Fiscal hi afegia multes i inhabilitacions especials. L’argument és que els síndics van “mantenir inquebrantable la voluntat d’ignorar els acords i els requeriments efectuats pel Tribunal Constitucional”. “Vista la persistent inobservància per part dels encausats de les resolucions del Tribunal Constitucional, que lluny de cessar en les seves activitats continuaven amb l’elaboració i publicació de resolucions”, va afirmar la fiscalia en les seves qualificacions. De fet, el Tribunal Constitucional els va imposar 12.000 euros de multa diaris. Una multa que els va fer renunciar al seu càrrec i aturar les seves tasques encomades per la Llei de Referèndum.

La jutgessa però va considerar que no ha havia quedat acreditat que haguessin estat notificats pel Tribunal Constitucional el 7 de setembre de 2017 quan van ser nomenats pel Parlament de Catalunya. Així mateix, que en cap cas el Tribunal Constitucional els va fer “cap advertència expressa del deure d’impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposés impedir o paralitzar qualsevol iniciativa”. En la resolució també emfatitzava que no s’havia ccreditat que prenguessin cap acord com a Sindicatura ni que ordenessin la publicació d’aquests suposats acords al web ref1oct.org, ni tampoc cap reunió dels membres dels Síndics. Així mateix, la jutgessa evidencia que ni tan sols els quatre acusats -Josep Pagès, Jordi Matas, Marc Marsal, Tània Verge i Marta Alsina- redactessin ni participessin en la redacció del “Manual d’instruccions” del referèndum, que es va aportar com a prova per part de la Fiscalia.