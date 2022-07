Cañas esclata contra l’últim programa del ‘FAQS’: “Fan veritable fàstic”

L’eurodiputat de Ciutadans Jordi Cañas ha carregat aquest dilluns contra el programa de TV3 FAQS, contra la presentadora Cristina Puig i contra el periodista Xavier Sardà. El que li ha indignat és un tros de l’últim programa d’aquest dissabte on Cris Puig, en to de broma, va preguntar a Sardà si el Preguntes Freqüents és un programa “més indepe o més nyordo”. Cañas ha esclatat contra ells en una piulada de Twitter on afirma que espera que amb aquesta “última basura” la presentadora s’hagi guanyat un programa. “Fan veritable fàstic”, ha etzibat Cañas.

En aquest fragment de vídeo que Cañas ha utilitzat contra Cris Puig i Xavier Sardà el veterà periodista li explicava a la presentadora per què no havia anat mai al FAQS fins al comiat del programa. Sardà va dir que no es sentia proper al programa des del punt de vista ideològic i va assegurar que li feia “respecte”. També va dir que el programa havia anat mutant en els últims dos anys. Això va donar peu a Cris Puig per fer la següent pregunta, que és la que ha enfadat tant a l’eurodiputat de Ciutadans.

“Més nyordo o més indepe?”

Cris Puig va continuar l’entrevista amb una pregunta molt directa i, pel que sembla, polèmica. Li va preguntar a Sardà si creia que el FAQS era més “nyordo o independentista”, perquè a Twitter les principals crítiques que rep aquest programa diuen que és “massa espanyol” i “nyordo”. Sardà, però, va assenyalar que és “més independentista” abans de continuar amb la conversa.

Aquest dissabte va ser l’última emissió d’un programa icònic a TV3. La seva cancel·lació va ser una bomba i no ha agradat a molts dels experts que van anar a acomiadar el format en l’últim programa. De fet, ho van titllar d’“error històric” i “pal a la democràcia”. De fet, la mort del FAQS va ser la protagonista d’un gag molt gamberro que va revolucionar les xarxes.