“Error històric” i “pal a la democràcia” dures crítiques a la supressió del ‘FAQS’

“Error històric”. Això és el que ha estat la cancel·lació del FAQS per al doctor Bonaventura Clotet, que aquest dissabte no es va perdre l’últim programa del Preguntes Freqüents. Part del programa ha estat un intent d’esbrinar qui ha matat el FAQS i els convidats han evidenciat que no s’ha tractat d’una qüestió d’audiència. El programa seguia sent líder a la franja dels dissabtes a TV3, pel que els convidats han apuntat a “altres tipus” de problemes. Ha estat el cas, per exemple, de Xavier Sardà, que fins ara no havia assistit mai al FAQS però que no s’ha volgut perdre el comiat definitiu.

Sardà ha assegurat que mai el final d’un programa s’havia comentat tant. “És memorable”, ha assenyalat en una conversa amb Cristina Puig, a qui no va semblar gens bé la cancel·lació del seu programa. Seguint amb la conversa, els dos periodistes mantenen un diàleg divertit. “Vull una entrevista i no un interrogatori”, li ha demanat Sardà, al que Cris Puig li ha respost “trobes que fem interrogatoris i no entrevistes?”. Sardà ha replicat en to de burla que això és el que li havia dit algun convidat.

Cris Puig, Xavier Sardà i el doctor Clotet / TV3

El FAQS, “més nyordo o més independentista”?

Els dos han continuat parlant sobre per què el veterà periodista no havia volgut assistir mai al FAQS, i Sardà ha dit que no es sentia proper al programa des del punt de vista ideològic. “Em feia una mica de respecte”, ha dit per justificar-se, tot i que ha assenyalat que el programa ha anat canviant en els dos últims anys. Aquesta frase de Sardà ha donat peu a Cris Puig per preguntar-li si creu que el FAQS és “nyordo o independentista”. A Twitter les principals crítiques que rep aquest programa diuen que és “massa espanyol” i “nyordo”, però Sardà ha assenyalat que és “més independentista”.

“No em sentia massa proper al “FAQS” des d’un punt de vista ideològic” @XavierSarda_, periodista i presentador #FAQSnainonaTV3 ▶ https://t.co/M6vrHEZzJf pic.twitter.com/XOzmiD79Wr — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) July 16, 2022

Sardà també ha volgut parlar de qui ha matat el FAQS, però Cris Puig l’ha interromput per esquivar la qüestió quan el periodista començava a dir els mots “Junts” i “ERC”. “Potser sabem qui l’ha matat, no? Una mica…”, ha dit Sardà tot i que no ha continuat amb la frase perquè la conversa ha continuat cap a un altre lloc.

La cancel·lació del FAQS, un “pal a la democràcia”

Qui ha estat més crític amb la cancel·lació del FAQS ha estat la periodista Bea Talegon, que ha fet una reflexió sobre els problemes del sector de la comunicació arran els darrers àudios de José Manuel Villarejo amb el presentador de La Sexta Antonio García Ferreras. “A nivell de comunicació, què farem si ja estem enterrant un programa amb molt bona audiència i pluralitat, un dels pocs que s’han atrevit a explicar les coses amb respecte?”, s’ha preguntat la periodista, que també ha puntualitzat que ella no creu que fos un programa “indepe” sinó que recollia la visió d’aquest sector de la societat.

Bea Talegon durant l’últim ‘FAQS’

“Això li ha passat factura al programa i en una democràcia no hi ha dret a això“, ha lamentat Talegon, molt dura amb la cancel·lació del programa, que ha considerat “un pal a la democràcia”. “És molt injust”, ha continuat abans de preguntar als convidats i a Cris Puig què faran al respecte. “Tragarem, ens posarem a cantar i ballar com si no hagués passat res?”, ha preguntat. En el torn de rèplica Clotet li ha dit que, com en el cas de la pandèmia, que considera que no ha servit perquè aprenguem dels errors, “aquí no passarà res”.