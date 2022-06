Èxit de convocatòria del ‘Faqs’: allau de peticions per anar-hi de públic

El Faqs engega la fase final del programa, amb només quatre emissions per davant d’un dels formats més exitosos de TV3 des de l’estrena fa ara cinc anys. Com serà el darrer Preguntes freqüents del pròxim 16 de juliol? Dissabte, Cristina Puig va anunciar que tornaran a tenir públic per primera vegada des que comencés la pandèmia. No el faran des de plató sinó des d’una ubicació especial, els jardins de la Fundació Joan Miró de Barcelona a Montjuïc. Tindran dos convidats molt especials que mai no han vingut al programa però que no s’han volgut perdre l’oportunitat, els qui estaran acompanyats d’alguns dels col·laboradors habituals.

Per tal de marxar per la porta gran i poder rebre l’escalf del públic, van dir que les persones interessades en acompanyar-los des d’allà havien d’escriure un correu electrònic en el que expliquessin les raons per les quals volien assistir-hi. Les places eren limitades i, com era d’esperar, han estat un èxit rotund de convocatòria. Fonts del Faqs asseguren a El Món que van rebre més de 1.000 peticions, gairebé totes el mateix dissabte, per a les 150 places de les que disposen. Davant d’aquesta allau de sol·licituds, van decidir aturar la crida en veure’s totalment desbordats.

Cristina Puig ha concedit una entrevista en què es mostra emprenyada per la decisió de la cadena de cancel·lar el seu espai més polític, ja que ella no creu que sigui un producte esgotat com els han dit en la justificació de la decisió. Que hi hagi tanta gent que vulgui assistir de públic demostra, almenys, que continuen rebent el suport i l’estima de molts dels teleespectadors.

Cristina Puig, indignada amb la cancel·lació del Faqs

Certament, l’anunci va sorprendre l’audiència encara que feia temps que se sospitava que el programa no duraria gaire més a la graella. La cancel·lació va ser la primera de les moltes novetats que han preparat per a la nova temporada. Com dèiem, la presentadora no s’acaba de creure que els facin plegar per la petita baixada d’audiència que han patit: “S’ha instaurat el mantra que s’ha esgotat i s’ha volgut crear un estat d’opinió fals respecte el programa. Ara bé, no s’ha esgotat. Que vingui algú i em digui que s’ha esgotat quan cada dissabte som líders encara. La cadena vol despolititzar els programes, però resulta que aquest darrer mes no ha vingut cap polític”, ha etzibat.

Sigui com sigui, el que deixa clar aquest èxit de convocatòria és que els seguidors del Faqs volen acompanyar la presentadora i tot l’equip en un darrer programa en el que oferiran espectacle i moltes sorpreses per tancar aquesta etapa.