La Generalitat inverteix en els canals de García Ferreras i Ana Rosa Quintana

Tot i l’agressivitat de la línia editorial i –sobretot– la seva peculiar relació amb la veritat, el duopoli madrileny que conformen Atresmedia i Mediaset España ha rebut una part substanciosa de la inversió publicitària que efectua, cada any, la Generalitat de Catalunya. Xifres concretes: l’any 2020 les campanyes del Govern català van significar uns ingressos de 130.853 euros per a Atresmedia, la cadena de Susanna Griso als matins, amb programes d’audiència massiva com el talk show vespertí ‘El Hormiguero’. A això cal sumar-hi una partida de 61.306 euros específicament dedicats a La Sexta, el canal d’Antonio García Ferreras. I, finalment, un tercer bloc publicitari de 29.823 euros de diner públic dels catalans que van anar a parar a Neox, el canal que el grup de San Sebastián de los Reyes destina a entreteniment, amb sèries del tipus ‘Aquí no hay quien viva‘ o ‘Modern Family‘.

Ana Rosa Quintana a ‘El Programa de Ana Rosa’ – Telecinco

L’altre grup, Mediaset España, va obtenir una inversió de 234.098 euros en el global al llarg de 2020. Mediaset opera diversos canals, essent Tele 5 el de més audiència, amb Ana Rosa Quintana comandant el programa matinal –excepte ara que està de baixa– i ‘Sálvame’ a les tardes. El grup també explota diversos canals temàtics com ‘Cuatro‘, ‘Factoría de Ficción’, ‘Boing‘, ‘Divinity‘, ‘Energy‘, ‘Telecinco HD‘, ‘Cuatro HD‘ i ‘Be Mad TV‘.

Menys inversió a Atresmedia i Mediaset el 2021

El canvi de titularitat de la distribució de la publicitat institucional (l’any 2020 en mans d’ERC i el 2021, en part, de JxCat) va implicar una davallada de la inversió publicitària de la Generalitat al duopoli televisiu de Madrid, però no pas l’eliminació. L’any 2021 a Atresmedia li van arribar, des de Catalunya, un total de 106.378 euros en concepte de publicitat institucional, una quantitat lleugerament inferior a la de l’any anterior, que encara baixa més si es té en compte que tant La Sexta com Neox van deixar de tenir el Govern català com a client publicitari. El 2021 Mediaset España encara hi va perdre més, quedant-se per sota dels cent mil euros, amb un total de 95. 450 euros, menys de la meitat que l’any anterior.

En aquest sentit, els dos grups audiovisuals de Madrid van rebre, al llarg de l’any passat, 201.828 euros, una quantitat significativa que, tot i la retallada, està bastant per sobre de diversos grups de comunicació catalans amb audiències àmplies i contrastades.