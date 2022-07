Ferreras va fer pinça amb el director d”El Periódico’ per defensar ‘the nota’ contra els Mossos

“Enric [Hernández] està preservant les seves fonts, tot i que sap que si desvelés qui són les persones que són viuria una mica més còmode. I per la informació que ens està arribant, crec que parlem de gent d’alt nivell del govern de la Generalitat, no de càrrecs intermedis”. Així va defensar Antonio García Ferreras, el 31 d’agost del 2017, la publicació d’una suposada nota de la CIA a El periódico per deixar en evidència els Mossos d’Esquadra per no haver fet cas de l’amenaça d’un atemptat jihadista a la Rambla de Barcelona.

En una entrevista al programa Al rojo vivo de La Sexta, dies després de l’atemptat del 17A del 2017, l‘aleshores director d’El Periódico, Enric Hernández, defensava la publicació del que es va popularitzar com the nota en referència a un ús macarrònic de l’anglès en el text reproduït pel rotatiu. Durant la connexió, la presentadora, Cristina Pardo, li va preguntar si es ratificava en el que havia publicat malgrat les crítiques rebudes. També li va plantejar si havia tornat a parlar amb els dos alts càrrecs de la Generalitat que, segons el director, eren les seves fonts.

Quin greu @laSextaTV la TV progre… una entrevista que és massatge de @cristina_pardo i atenció el que diu Ferreras @DebatAlRojoVivo pic.twitter.com/F9ziSnk9lG — Gerard Sesé (@gerardsese) August 31, 2017

El periodista de La Sexta va interrompre l’entrevistava a Enric Hernández

Barrejant les coses, Hernández es va tancar en banda i va advertir a Pardo: “No segueixis per aquí, ja saps que sobre les fonts no podem parlar”. En realitat, la conductora del programa no li demanava qui eren els seus informadors, sinó tan sols si hi havia contactat per comentar la reacció provocada per la notícia, que havia indignat gran part de la societat catalana. Hernández, amb nerviosisme evident –es va equivocar en una referència a la data de l’atemptat–, va desviar la conversa. I quan Pardo intentava fer-li entendre que el que li preguntava era una altra cosa, va saltar al rescat Ferreras, que era a la taula com a tertulià. El periodista que ara s’ha destapat com a participant en conxorxes amb José Manuel Villarejo i Eduardo Inda contra Podemos va interrompre la seva companya, que fins i tot va mostrar-se molesta per aquesta actitud. “Em deixes que acabi l’entrevista?”, li va preguntar. Va ser inútil: Ferreras volia parlar tant sí com no per defensar la posició d’Hernández, encara que Pardo no l’atacava en absolut.

L’entrevista de La Sexta a Enric Hernández, aleshores director d’El Periódico, el 31 d’agost del 2017

Segons Ferreras, Hernández havia publicat la informació sobre la suposada nota de la CIA enviada als Mossos hores després de l’atemptat “perquè la tenia contrastada a molt alt nivell”. I, segons aquesta versió, l’hi havien confirmat fonts “de la Generalitat”, que ja li havien parlat d’aquell comunicat al juny.

Com ha publicat aquest dimarts El Món, la nota a la qual es referia El Periódico no era de la CIA, sinó del National Counterterrorism Center dels EUA. I els Mossos d’Esquadra no la van rebre oficialment perquè l’Estat, que sí que la tenia, no hi va donar credibilitat i no la va compartir. Però, a més a més, el 25 d’agost va arribar una nova nota dels americans que restava tota la possible validesa de la primera. En definitiva, the nota era material caducat i no vàlid quan la va publicar El Periódico, i quan es va fer aquella entrevista a La Sexta.