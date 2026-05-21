Canvi d’aires per a El Periódico. El diari acaba de fer oficial el nomenament de Gemma Martínez com a nova directora, que es posarà al volant del mitjà a partir de l’1 de juny. Per tant, arriba a aquesta posició en substitució d’Albert Sáez després que hi hagi estat sis anys al capdavant.
El periodista deixarà de dirigir l’edició catalana i només mantindrà el càrrec de responsable dels continguts dels diferents mitjans de l’editora Prensa Ibérica, una feina que feia des de feia un parell d’anys. El relleu coincideix quan fa set anys de l’adquisició d’El Periódico per part del grup presidit per Javier Moll.
On ha treballat Gemma Martínez, la nova directora d’El Periódico?
Prensa Ibérica ha escollit per a liderar aquesta nova etapa una periodista econòmica valenciana, nascuda el 1972, qui fins ara era la directora adjunta del diari. S’hi va incorporar el setembre del 2020, procedent de Levante, la capçalera del grup a València, on exercia com a subdirectora des del 2017. Del seu currículum se sap que anteriorment va treballar durant 22 anys al diari econòmic Expansión, on es va especialitzar en banca i finances treballant a les redaccions de València, Madrid i Barcelona. També va ser corresponsal a Nova York entre els anys 2007 i 2011, de fet, tot coincidint amb la crisi financera.
El 2013 va publicar el llibre Saqueo i molts la coneixeran perquè ha col·laborat regularment en programes de ràdio com La brújula de economía d’Onda Cero. Des del 2020, Gemma Martínez ha format part de l’equip de redacció que es va configurar amb l’arribada del seu predecessor.
Des del diari expliquen que Gemma Martínez ha liderat la reformulació del producte digital en la informació econòmica, que ha participat en la primera etapa del suplement Activo, que ha posat en marxa projectes com Empoderadas, Con P de Planeta, Nodos i Economía de Cerca. A més a més, en aquests sis anys també ha ajudat a l’impuls de la informació local, amb les 17 edicions digitals a l’àrea metropolitana i a Tarragona, la informació cultural i els esports. Ara, s’incorpora a la direcció del diari en un moviment que confien que sigui clau i bo per al futur del mitjà.