El Govern retalla 1,5 milions de publicitat a ‘La Vanguardia’ i 400.000 euros a ‘El Periódico’

Els canvis en els criteris de repartiment de la publicitat institucional de la Generalitat comencen a notar-se amb les xifres del 2021, que s’han fet arribar aquest divendres a la tarda als quinze membres de la Comissió Assessora de Publicitat Institucional i a les quals ha tingut accés El Món. L’exercici del 2021 ha passat per les mans de dos responsables polítics: el vicepresident Pere Aragonès, en qualitat de conseller d’Economia sota la presidència de Quim Torra, i el conseller d’Economia Jaume Giró sota la presidència de Pere Aragonès. Aquesta etapa va començar ara fa un any, el maig del 2021, de manera que una part del repartiment del 2021 es va fer sota els criteris de l’equip d’Aragonès i la resta es va fer amb els paràmetres de l’equip de Giró. Sigui com sigui, hi ha canvis substancials respecte del 2020.

La retallada d’inversió al diari del grup Godó

El gir més visible és el que afecta La Vanguardia, que perd gairebé 1,5 milions d’euros en publicitat institucional del Govern. Si se suma el que rep l’edició en paper del diari insígnia del grup Godó amb el que rep Godó Online –en quedaria al marge RAC 1, que es manté en una xifra molt similar a la del 2020–, la inversió de la Generalitat el 2021 va ser de 2.474.695 euros, 1.477.351 euros menys que el 2020, any en què la quantitat va ascendir a 3.952.046 euros, gairebé quatre milions.

Tot i aquest descens de gairebé 1,5 milions, La Vanguardia continua sent la publicació més beneficiada per la publicitat institucional de la Generalitat. Ara, però, té l’alè al clatell del diari Ara, que el 2021 es va endur 1.963.542 euros, gairebé dos milions, entre la publicitat institucional difosa a l’edició impresa (416.370 euros) i la del digital (1.547.172 euros). Amb aquest salt –298.745 euros més–, l’Ara passa per davant d’El Periódico, que passa d’un total de 2.160.950 euros el 2020 (sumant paper i digital) a 1.731.375 euros el 2021, 429.575 euros menys.

L’altre mitjà que incrementa substancialment els seus ingressos pel concepte de publicitat institucional de la Generalitat és El Punt Avui, tot i que ja amb unes xifres molt inferiors. El 2020, el diari va rebre 838.615 euros, i el 2021, 1.161.840: un increment de 323.189 euros.

Hi ha un altre grup mediàtic que destaca en el quadre de dades. Es tracta del Grup Som, liderat per l’empresari Oriol Soler. Edita múltiples publicacions, en paper i digitals, des de la coneguda revista Sàpiens fins a publicacions locals en diverses àrees de Catalunya. El 2020, en total va ingressar per publicitat institucional de la Generalitat 732.343 euros, i el 2021 en van ser 792.125, 59.782 euros més.

‘El Nacional’, el digital que rep més diners de publicitat governamental

En l’apartat de mitjans exclusivament digitals, el gran beneficiat en aquest rànquing és El Nacional, de l’editor i director José Antich. El 2020 va percebre 590.475 euros i el 2021 va arribar als 662.242 euros: 71.767 euros addicionals.

El segueix el Grup Nació Digital, que entre la capçalera nacional –Nació Digital– i d’altres de locals i temàtiques, el 2020 va rebre 612.277 euros. El 2021 va tenir una caiguda de 202.455 euros en inversió per publicitat institucional, de manera que va rebre un total de 459.787 euros.

A la franja baixa de la taula hi ha el Grup Món –editor d’aquest diari i diverses capçaleres més– i Vilaweb. El 2020, Vilaweb va rebre 129.011 euros i el 2021, 158.087, un increment de 29.076 euros.

I pel que fa al Grup Món, el 2020 va difondre campanyes institucionals de la Generalitat per valor de 166.233 euros i el 2021 van ser 167.757, un increment pràcticament imperceptible de 1.524 euros. D’aquesta manera, el Grup Món, que aquest abril ha tingut una audiència auditada per OJD de 1.652.246 usuaris únics, queda molt per sota, en publicitat institucional, d’altres operadors amb una audiència clarament inferior. A tall d’exemple, el Grup Món sextuplica les xifres d’audiència del Grup Som, però, paradoxalment, la inversió de la Generalitat està 32.000 euros per sota només en l’apartat digital. A banda, el Grup Som té el gruix de la publicitat institucional en el paper. L’Ara, amb una audiència digital similar a la del Grup Món, rep deu vegades més d’inversió publicitària.

Dades sobre la publicitat institucional de la Generalitat als mitjans

Les dades, públiques a partir de dilluns

Totes aquestes xifres que avui s’han avançat a la Comissió Assessora de Publicitat Institucional es faran arribar dilluns al president de la Generalitat, Pere Aragonès, i a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que les posarà a disposició de la Comissió d’Economia i Hisenda de la cambra. També dilluns es publicarà a la web del departament d’Ecconomia.

La llei que obliga a fer públiques aquestes xifres dona de termini màxim el 31 de juliol de l’any següent a l’exercici escrutat, que en aquest cas és el 2021. Per tant, aquesta vegada hi havia temps fins d’aquí a dos mesos i mig per comunicar-les. Però en una compareixença parlamentària, el conseller d’Economia, Jaume Giró, va comprometre’s davant de la diputada del PSC Alícia Romero, portaveu del grup dels socialistes a la cambra, a fer-les públiques abans, entre l’abril i el maig. Finalment, es fa quinze dies abans que s’esgoti aquest termini.