Cambio de aires para El Periódico. El diario acaba de hacer oficial el nombramiento de Gemma Martínez como nueva directora, quien tomará el volante del medio a partir del 1 de junio. Por lo tanto, llega a esta posición en sustitución de Albert Sáez después de que haya estado seis años al frente.

El periodista dejará de dirigir la edición catalana y solo mantendrá el cargo de responsable de los contenidos de los diferentes medios de la editora Prensa Ibérica, un trabajo que realizaba desde hace un par de años. El relevo coincide cuando se cumplen siete años de la adquisición de El Periódico por parte del grupo presidido por Javier Moll.

¿Dónde ha trabajado Gemma Martínez, la nueva directora de El Periódico?

Prensa Ibérica ha elegido para liderar esta nueva etapa a una periodista económica valenciana, nacida en 1972, quien hasta ahora era la directora adjunta del diario. Se incorporó en septiembre de 2020, procedente de Levante, el periódico del grupo en Valencia, donde ejercía como subdirectora desde 2017. De su currículo se sabe que anteriormente trabajó durante 22 años en el diario económico Expansión, donde se especializó en banca y finanzas trabajando en las redacciones de Valencia, Madrid y Barcelona. También fue corresponsal en Nueva York entre los años 2007 y 2011, coincidiendo de hecho con la crisis financiera.

En 2013 publicó el libro Saqueo y muchos la conocerán porque ha colaborado regularmente en programas de radio como La brújula de economía de Onda Cero. Desde 2020, Gemma Martínez ha formado parte del equipo de redacción que se configuró con la llegada de su predecesor.

Gemma Martínez ha sido elegida como la nueva directora de El Periódico | Europa Press

Desde el diario explican que Gemma Martínez ha liderado la reformulación del producto digital en la información económica, que ha participado en la primera etapa del suplemento Activo, que ha puesto en marcha proyectos como Empoderadas, Con P de Planeta, Nodos y Economía de Cerca. Además, en estos seis años también ha ayudado al impulso de la información local, con las 17 ediciones digitales en el área metropolitana y en Tarragona, la información cultural y los deportes. Ahora, se incorpora a la dirección del diario en un movimiento que confían que sea clave y beneficioso para el futuro del medio.