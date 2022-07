Ferreras es defensa i acusa a Podemos d’una campanya contra ell

“Mai hem donat una informació falsa sabent que ho és”. Així s’ha defensat el periodista i director de La Sexta Antonio García Ferreras dels àudios publicats el dissabte passat. Farreras ha explicat que són uns àudios posteriors a treure la notícia i que ho van tractar com una “presumpta” compte i “citant el mitjà”. De fet, el periodista de La Sexta ha explicat que es va reunir fins a tres cops amb el comissari Villarejo i ho va fer per utilitzar-lo com a “font” i “exercici periodístic”.

S’ha reunit fins a 3 cops amb Villarejo

Farreras ha explicat que Villarejo veia “estrany” aquell paper i no li donava “credibilitat” a la informació, que segons el periodista tenia el director adjunt de l’operatiu de la Policia espanyola. El periodista narra com li va comentar tot plegat a l’aleshores líder de Podem, Pablo Iglesias, i creu “evident” que hi va haver una “operació contra Podem” i ha posat d’exemple l’informe Prisa.

El periodista de La Sexta ha acusat a Podem d’una campanya contra la cadena d’Atresmedia. “Abans ens deien que érem els creadors de Podem, i ara ens diuen tot el contrari”, ha afirmat aquest matí enfadat. “Nosaltres mai hem vetat a Podem ni a Pablo Iglesias”, diu.

Villarejo en un moment de la seva declaració

Uns àudios que porten cua

En els àudios que va publicar el mitjà Crònica Libre aquest dissabte passat es pot escolta runa conversa entre Villarejo i Ferreras on se li explica al periodista que Iglesias tindria, suposadament, un compte bancari a les Grenadines, al Carib. De fet, Eduardo Inda, propietari de Ok Diario, seria qui hauria deixat caure la informació a Villarejo i Ferreras. Davant d’aquestes declaracions Pablo Iglesias ha respòs de manera contundent: “No hauria de tornar a exercir”, ha reiterat el polític en una entrevista al Faqs.