Argimon descarta l’obligatorietat de la mascareta als interiors

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha afirmat avui que descarta demanar l’obligatorietat de la mascareta als interiors per frenar la setena onada de la covid-19. “Amb les dades d’ara, no. Hauríem d’arribar als 150 malalts a les UCIs“, ha explicat el conseller en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio. De fet, el conseller ha explicat que “estem a prop d’arribar al pic de la 7a onada”. Tot i això, ha recordat que al transport públic és obligatòria, així com recomana a les persones de risc l’ús de la mascareta als espais interiors.

Ara hi ha unes 50 persones a les UCIs, i ha tornat a demanar al ministeri de Sanitat que posés a disposició la quarta dosi de la vacuna contra la covid-19 per a tota la població. També ha afirmat que anirem tenint onades i que les hem de “normalitzar” a la vida. De fet, també s’ha pronunciat sobre la nova variant provinent de la Índia, anomenada Centaure i creu que segurament arribarà a Catalunya abans de l’estiu.

El conseller alerta del cansament acumulat en els sanitaris

“El personal sanitari podrà fer vacances”, ha dit rotundament, tot i recordar que tots ells tenen un “cansament acumulat” de tots aquests anys. Ha explicat la problemàtica que suposa controlar habitació per habitació el pacient, ja que amb positius de covid no es poden tenir dos pacients en una mateixa habitació i pot ser que hagin de tancar plantes.

Un de cada dos metges a Catalunya son estrangers

Argimon també s’ha pronunciat sobre la problemàtica de falta de metges als Centres d’Atenció Primària i ha culpat al govern espanyol d’aquesta situació: “portem 12 anys sense fer absolutament res“, s’ha queixat. Segons el conseller, l’any 2010 ja es preveia una falta de metges per al 2025 i és que, mentre els pacients van augmentant a causa de la demografia, els metges van disminuint. “1 de cada 2 metges són estrangers”, ha explicat.

De fet, ha explicat que diferents comunitats han demanat al Ministeri de Sanitat fer un pla de xoc a curt termini per fer front a aquesta problemàtica, tot i que Argimon ha alertat que cal un pla que sigui a llarg termini, també. “El problema és d’arrel i recau en el post-grau, que depèn del Ministeri”, ha afirmat.

Les hospitalitzacions per Covid creixen i amenacen la població vulnerable

4.800 baixes automàtiques per la covid-19

El Conseller també ha explicat que hi ha un total de 4.800 baixes automàtiques per la covid-19, fet que suposa un 15% del seu total. De fet, el passat dimecres 6 de juliol, el Govern va activar el mecanisme perquè les simptomàtics de Covid-19 demanin la baixa laboral automàtica. Durant el primer dia, ja es van sol·licitar fins a 2.260 sol·licituds. Aquesta baixa es pot demanar a través de l’aplicació La Meva Salut o la web Cita Salut i és vàlida fins a cinc dies, tot i que si la persona millora pot demanar l’alta. El sistema és temporal i estarà activat fins l’agost. A més, només es pot demanar una vegada per persona per evitar el frau.