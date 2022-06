Argimon ordena una auditoria externa “immediata” pel sobrecost de Ferrovial

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha encarregat una auditoria externa “immediata” per l’escàndol de les factures girades de la filial de Ferrovial, Ferroser, al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) pels serveis dels rastrejadors Covid. Aquest dimecres la Sindicatura de Comptes va alertar en un informe que hi havia una sobrefacturació d’1,55 milions d’euros. El servei d’emergències mèdiques, però, va dir que el sobrecost era de 920.000 i no de més d’un milió i mig. Aquestes irregularitats que detecta l’informe de la Sindicatura són d’entre el 2019 i el 2020 i l’ens sosté que el nombre de gestors adscrits al servei va ser superior al necessari en els mesos en què el nombre de contagis i trucades es va reduir.

Després d’analitzar l’informe definitiu que es va publicar aquest dimecres, el conseller de Salut ha demanat al Servei Català de la Salut (CatSalut) que es faci una auditoria externa de forma “immediata” per analitzar aquest sobrecost que detalla la Sindicatura. En un comunicat a la premsa aquest dijous Salut assegura que l’ens fiscalitzador ja havia emès conclusions provisionals fa unes setmanes gràcies a les quals el SEM va obrir un expedient el passat octubre amb un auditor extern. La intenció d’aquest expedient era determinar les quantitats a reclamar al proveïdor i per executar la reclamació.

El SEM sosté que el sobrecost és de 920.000 i no d’1,55 milions

El servei d’emergències mèdiques va reiterar aquest dimecres un cop emès l’informe que el mètode de càlcul utilitzat és “erroni”. El SEM sosté que l’anàlisi de costos de la Sindicatura es basa en una extrapolació del 100% de la informació obtinguda de les nòmines de desembre del 2020 i gener del 2021. Amb la voluntat de resoldre aquesta situació, assegura el SEM, s’està avaluant la qüestió i si es comprova que s’ha facturat amb sobrecost es farà la “reclamació pertinent”.