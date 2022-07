Argimon augura un estiu amb un sistema sanitari “atapeït” per la setena onada

La Covid-19 sembla que està començant a frenar la seva expansió després d’uns dies molt complicats en el que ja s’admet que ha estat la setena onada. Tot i així, encara queden setmanes perquè aquesta frenada es noti al sistema sanitari. Per això el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha augurat aquest divendres un sistema sanitari “atapeït” pels efectes d’aquest increment de casos. Des del Fòrum Europa Tribuna Catalunya el conseller ha assegurat que la pandèmia ha passat factura a tota la societat i, en especial, als hospitals, on actualment hi ha 2.000 professionals de baixa i 2.000 pacients amb aquesta malaltia -no vol dir que ho facin per aquesta malaltia-.

Les estades als hospitals són més llargues i complicades perquè s’han de fer aïllaments en planta, tot i que hi ha molts pacients que han ingressat amb Covid però no pels efectes de la Covid. Per aquesta tensió que està patint el sistema sanitari, en especial l’atenció primària -a qui ja s’ha ajudat automatitzant les baixes per Covid-, Argimon ha demanat un “gran acord de país” que serveixi per impulsar canvis en el sistema sanitari.

La feina a fer en el sector sanitari

Argimon ha explicat la multitud de canvis que creu que s’han de fer al sistema sanitari català. Per començar, ha dit, cal transformar el sistema organitzatiu a la primària per tal que primi l’autonomia d’agenda i siguin els mateixos professionals els qui promoguin el canvi. També ha demanat una atenció més integrada, tant pel que fa al treball en xarxa entre l’hospitalària i la primària però sobretot una atenció integrada social i sanitària. Aquest és, segons el conseller “el gran repte” del seu lideratge del departament de Salut, que podria canviar aviat per l’alcaldia de Barcelona.

Un altre gran repte que té per endavant la conselleria és la reconversió de la llarga estada psiquiàtrica. En aquest sentit, Argimon ha dit que “un hospital no és un lloc per a viure”. El conseller ha avançat que ja hi ha en marxa un projecte pilot de reconversió per evitar precisament aquestes llargues estades a hospitals i ha dit que es presentarà “ben aviat”.

Darias ja ha respost la seva carta sobre l’infrafinançament

El sistema sanitari, ha dit, pateix un infrafinançament crònic i acusa la falta de professionals sanitaris. En aquest acte, precisament, Argimon ha recordat que va enviar una carta a la ministra de Sanitat, Carolina Darias, per tal que el ministeri abordi “urgentment” la manca de professionals. Segons ha dit el conseller, Darias ja ha respost a la seva missiva, tot i que no ha volgut fer pública la resposta de la ministra ni l’ha valorat.