Salut envia una carta al ministeri per abordar la manca de professionals

La tempesta perfecta està posant el sistema sanitari en una situació molt complicada. L’augment de Covid s’ha ajuntat amb les vacances dels professionals sanitaris i amb les baixes als hospitals per aquesta malaltia, el que està complicant la situació als centres hospitalaris. Això ha fet que el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, hagi decidit enviar una carta a la ministra de Sanitat, Carolina Darias, perquè abordi amb la “màxima celeritat” els dos reptes principals del sistema sanitari, que a parer del conseller són la manca de professionals i l’infrafinançament crònic.

En aquesta missiva el departament insisteix que la planificació de les necessitats dels professionals sanitaris “no es pot continuar pensant com fa 30 anys” sinó que el que cal és “abordar la formació” dels futurs professionals. El conseller posa el focus tant en el pregrau com el postgrau com en la possible modificació de la llei d’ordenació de les professions sanitàries del 2003. Totes elles són competència estatal, motiu pel qual el conseller ha enviat aquesta carta a la ministra de Sanitat.

A favor del manifest d’Euskadi i Galícia per incorporar més professionals a la primària

La conselleria que encapçala Argimon també és favorable al manifest que han signat Euskadi i Galícia per tal que s’impulsin mesures urgents per incorporar més professionals de medicina a l’atenció primària, que està en molt mala situació perquè diverses places han quedat vacants. La causa d’aquestes vacants és el desencant amb aquesta tasca tant vocacional i les males condicions laborals, que impulsen molts joves a marxar a l’estranger a exercir la professió.

En paral·lel, en la missiva pel Ministeri de Sanitat el conseller ha denunciat l’infrafinançament crònic i ha subratllat que per poder fer una planificació adequada de les places i evitar que quedin vacants com ha passat aquest any cal un finançament adequat.