Sanitat amplia fins als majors de 12 anys l’anti-cosmonoclonal Evusheld

La Comissió de Salut Pública, del Ministeri de Sanitat, ha aprovat la recomanació de la Comissió Europea perquè el fàrmac de AstraZeneca Evusheld pugui ser administrat a partir dels 12 anys en persones amb alt grau d’immunosupressió, per a prevenir les conseqüències de la Covid-19. D’aquesta manera, se segueixen les directrius europees i s’amplia l’edat de les persones candidates a rebre aquest fàrmac per a pacients amb la immunitat compromesa, ja sigui per una patologia o un tractament.

Fins ara, a Espanya aquest medicament es podia administrar a partir dels 18 anys, per la qual cosa s’amplia la franja d’edat per a poder rebre Evusheld, en funció del criteri clínic individualitzat.

El fàrmac de AstraZeneca és una combinació dels anticossos monoclonals cilgavimad i tixagevimad l’objectiu dels quals és protegir la població de la malaltia greu causada per la covid-19, com a complement a les persones amb alt grau d’immunosupressió que no responen a la vacunació, per la qual cosa quedarien sense estar protegits davant possibles conseqüències greus de la malaltia.

Aquesta ampliació de la franja d’edat per a poder rebre Evusheld s’ha aprovat en la passada reunió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, després de l’acord de la Comissió de Salut Pública del passat 17 de juny. S’autoritza la prescripció del fàrmac a partir dels 12 anys per a pacients que pesin almenys 40 kg.

Segons el document difós pel Consell Interterritorial, les persones candidates a rebre Evusheld han de patir un alt grau d’immunosupressió, ja sigui per patologia o a causa d’un tractament que els impedeixi respondre adequadament a la vacunació.

Entre aquests es troben els receptors de trasplantaments o sotmesos a tractaments immunodepressors que els provoquin una resposta inadequada a la vacunació, a més de patir patologies que no permetin l’administració de vacunes.

Aquesta decisió de Sanitat es produeix quan s’està registrant un repunt dels casos d’hospitalització per covid-19, que s’ha incrementat un 5,9% en l’última setmana. També han augmentat els ingressos en UCI per aquesta causa, un 4,6%.