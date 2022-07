Qui ha matat el ‘FAQS’?”: gag gamberro per acomiadar un programa icònic

TV3 emetrà aquest dissabte un gag gamberro i divertit com a arrencada de l’últim Preguntes Freqüents. La trama serà la d’una investigació per d’esbrinar qui ha matat el FAQS, l’icònic i a vegades polèmic programa que avui s’acomiada per sempre. En el vídeo, l’equip intenta posar “llum a la foscor” sobre aquesta decisió de fulminar un programa tan exitós que ha mantingut el lideratge per a TV3 en els cinc anys que ha durat a la graella. Aquestes perquisicions per esbrinar qui ha acabat amb el programa les faran diversos personatges populars, famosos i extravagants que han anat passant pel FAQS en aquestes temporades. I hi tindrà un paper el personatge José Manuel Villarejo, comissari jubilat de la policia patriòrica espanyola.

Així, qui ha estat l’assassí i quin mòbil tenia són les preguntes que s’intentaran resoldre aquesta nit. L’equip ha preparat un guió propi de novel·la policíaca amb grans dosis d’ironia, humor i veritat. El cas del FAQS és la crònica d’una mort anunciada, però fins ara no se sap –oficialment– qui l’ha mort. Caldrà veure el programa d’aquesta nit per poder esbrinar la interpretació humorística que es fa l’equip de la decisió de rellevar el programa presa per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Un programa icònic que diu adéu per sorpresa

L’adeu del FAQS va ser una sorpresa per a tothom, tot i que els rumors eren constants. Aquest programa icònic i exitós portava 5 anys a la graella, però no continuarà la pròxima temporada. Durant aquests anys el FAQS ha tingut fins a tres presentadors -Ricard Ustrell, Laura Rosel i Cristina Puig- però sempre s’ha mantingut com un dels programes més vistos i un emblema de les nits de dissabte. El substituirà un programa dirigit per Ricard Ustrell que farà la seva productora, La Manchester. Serà totalment diferent al FAQS, amb més entreteniment i menys política, perquè així ho ha volgut el nou consell de la CCMA. L’èxit del programa aquests últims anys s’ha basat en entrevistes potents amb personatges d’actualitat i polítics de primer nivell, com ara Laura Borràs, que va tenir una intervenció polèmica el passat dissabte.

Borràs va protagonitzar una entrevista en el penúltim programa

L’última política de gran nivell que va trepitjar el plató de FAQS va ser Laura Borràs en una entrevista molt tensa. La presidenta del Parlament va mantenir un estira-i-arronsa molt polèmic amb Carla Turró, directora del programa El balcó de la cadena SER. Aquesta periodista li va preguntar sobre la investigació oberta contra Borràs -a qui la Fiscalia demana fins a 6 anys de presó i 21 d’inhabilitació– i la presidenta del Parlament va assegurar que defensaria la seva innocència “a capa i espasa”.

Turró li va dir que les jutgesses que havien començat la investigació “eren funcionàries que no tenien cap classe de voluntat política de condemnar-la” i Borràs li va dir que no havia de defensar-se davant d’ella perquè “és periodista i no fiscal”. Borràs va mantenir les evasives durant tota la conversa i la periodista li ho va fer notar: “No m’està responent i jo només estic fent la meva feina”. Per últim la presidenta del Parlament va dir que la pròxima vegada que se li preguntés alguna cosa sobre aquesta causa oberta al TSJC respondria el seu advocat.

Ni una entrada lliure per anar a veure l’últim FAQS

El FAQS d’aquest dissabte, l’últim, tornarà a tenir públic per primer cop des que va esclatar la pandèmia fa dos anys. No es farà des del plató sinó des dels jardins de la Fundació Joan Miró de Barcelona a Montjuïc, on hi haurà 150 persones de públic per presenciar l’últim programa. Cristina Puig va explicar que qui volgués anar-hi de públic havia d’escriure un correu electrònic explicant les seves raons i fonts coneixedores van assegurar a El Món que l’èxit va ser aclaparador: més de 1.000 correus en un dia per cobrir les 150 places.

Així l’últim programa del FAQS comptarà amb 150 persones de públic i dos convidats molt especials -encara no han transcendit els seus noms- que encara no han anat mai al programa però que volen estar presents en el seu comiat. També hi haurà els col·laboradors habituals, com el periodista d’El Món, Quico Sallés, que és també protagonista del gag. En paral·lel, hi actuaran Gertrudis, Els Pets, Fauna i Los Manolos.