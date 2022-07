L’onada de Covid remet i comencen a buidar-se les plantes dels hospitals

La setena onada de Covid-19, la que ha colpejat especialment en les últimes setmanes, està començant a descendir després d’uns dies de molts contagis. Haver passat el pic de l’onada ha comportat que els hospitals comencin a agafar aire després d’un temps en què els ingressats a planta havien tornat a pujar, tot i que no les UCI. De fet, en el darrer balanç fet públic per Salut la conselleria ha notificat 210 ingressats menys per aquesta malaltia, el que deixa de nou el total per sota de les 2.000 (1.805).

Pel que fa al nombre de pacients a les Unitats de Cures Intensives, es mantenen en la cinquantena, la mateixa xifra que la setmana passada. Les estades a les UCI són més llargues que a planta, el que pot suposar que la baixada de crítics arribi uns dies més tard que el descens de pacients menys greus. L’atenció primària també està notant un alleugeriment de la pressió assistencial, amb 9.028 positius diagnosticats menys que la setmana passada.

En paral·lel, Salut ha notificat 57 morts dels quals 48 eren majors de 80 anys. El nombre de morts des del començament de la pandèmia fa més de dos anys és de 28.155. A més, el departament ha actualitzat el nombre de morts de la setmana anterior, que han ascendit a 164.

L’OMS avisa d’un hivern i una tardor molt “difícils”

Segons l’Organització Mundial de la Salut en les últimes sis setmanes el continent europeu ha triplicat el nombre de casos de Covid que havia tingut en tota la pandèmia. De fet, la setmana passada es va arribar gairebé a tres milions de contagis, una xifra que suposa gairebé la meitat dels casos registrats des del començament de la setena onada.

Les hospitalitzacions també s’han duplicat en les últimes tres setmanes, tot i que els nous ingressos a les Unitats de Cures Intensives (UCI) s’han mantingut “relativament baixos” segons les dades de l’OMS.