Brusel·les demana començar a administrar la 4a dosi als majors de 60 anys

L’eurocomissària de Salut, Stella Kyriakides, ha demanat aquest dilluns als estats membre començar a administrar “immediatament” la quarta dosi de la vacuna contra la covid-19 als majors de 60 anys i vulnerables. En un comunicat del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC) i l’Agència Europea del Medicament (EMA) en el qual recomanen administrar la segona dosi de reforç als majors de 60 anys, Kyriakides ha instat aquestes persones a vacunar-se amb la quarta dosi “el més ràpid possible”. “No hi ha temps a perdre”, ha remarcat, tot subratllant la necessitat de fer-ho davant l’augment dels contagis i hospitalitzacions.

De moment, no cal a la població general

En la recomanació publicada aquest dilluns, l’ECDC i l’EMA apunten que “no hi ha evidències clares” que calgui la quarta dosi en el cas de la població general, així com tampoc en el de treballadors sanitaris i de residències, sempre que no siguin “d’alt risc”. La recomanació d’aquest dilluns de l’EMA i l’ECDC se suma a la que ja van fer a l’abril d’administrar la quarta dosi als major de 80 anys.

Josep Maria Argimon (ACN)

Argimon pressiona el Ministeri

En aquest sentit també s’hi ha pronunciat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, qui ha demanat en més d’una ocasió al Ministeri de Sanitat que comencin a posar la quarta dosi. De fet, el govern espanyol ja va anunciar la quarta dosi per a les persones majors de 80 anys, tot i que encara no ha concretat la data a partir de la qual s’aplicaria. “Una data possible és la tardor. Estem esperant que arribin en aquestes dates les noves vacunes adaptades a les variants, tal com consta als contractes que hem signat amb les farmacèutiques”, va apuntar la ministra, sense confirmar del tot la calendarització d’aquesta quarta dosi, que es preveu polèmica.