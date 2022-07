Junts perd el vot de Puig a la comissió on volia participar telemàticament

El grup parlamentari de Junts per Catalunya perd aquest dijous el vot de l’exconseller i diputat exiliat Lluís Puig en tot allò que s’hagi de votar a la Comissió d’Afers Institucionals (CAI), on havia demanat participar de forma telemàtica. Així ho han explicat fonts de JxCat a El Món. Les mateixes fonts han assegurat que després que hagi quedat en l’aire la seva presència telemàtica a la comissió, JxCat no ha substituït Puig per un altre diputat, de manera que no podrà votar i el seu vot no podrà se comptabilitzat.

La mesa de la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) del Parlament ha valorat aquest dijous al matí la petició del grup parlamentari de Junts per Catalunya perquè Lluís Puig participi telemàticament en la comissió que ha començat a les 10 hores. Fonts de la presidència de la Comissió, que ocupa el socialista Jordi Terrades, han dit que el que ha demanat JxCat no ho pot decidir la mesa de la Comissió perquè es tracta d’una decisió que recau en la Mesa del Parlament, on els independentistes tenen majoria. Puig és el portaveu del grup parlamentari de JxCat en aquesta comissió. A finals del 2021, Puig va poder intervenir telemàticament en una comissió de Cultura però perquè la Mesa va decidir, pel context de pandèmia, que les comission es poguessin celebrar en format híbrid (presencial i telemàtic). Un cop aixecades les mesures per la Covid-19, ja no existeix aquesta opció perquè el reglament no ho contempla.

Les mateixes fonts apunten que Puig va enviar una petició però que no estava signada per ell sinó per un “assessor” del grup de JxCat, fet que consideren un defecte de forma. Afirmen que aquesta petició s’ha de traslladar a la Mesa perquè decideixi. Puig havia demanat participar en la comissió d’avui, 14 de juliol. De moment, el diputat de JxCat no podrà connectar-s’hi telemàticament perquè per reglament no està permès. Excepcionalment en pandèmia s’havia pogut fer aquesta connexió a distància, però havent-se normalitzat el funcionament de les comissions, només poden tenir presència telemàtica els compareixents.

L’exconseller i diputat de Junts exiliat a Bèlgica va reclamar de manera formal a la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) poder participar a distància a la comissió d’aquest dijous. Puig, en un escrit al qual ha tingut accés aquest diari, reclama que la comissió es faci en format híbrid (tant telemàtic com presencial). El diputat de Junts defensa els articles 4 i 5 del reglament del Parlament i assegura que la seva participació s’ha de facilitar per “garantir” els seus drets com a diputat. Fonts de la presidència de la comissió al·leguen que la petició l’ha de resoldre la Mesa del Parlament i indica que la petició no estava signada per Puig.

Continua la polèmica pel vot delegat de Lluís Puig

La demanda de Puig arriba enmig de la polèmica pel seu vot delegat, que va ser admès per la majoria independentista de la Mesa del Parlament la setmana passada, malgrat la sentència del Tribunal Constitucional (TC) que n’anul·lava una altra anterior. La majoria independentista ha signat un document per assumir totes les conseqüències per haver mantingut el vot delegat de Puig la setmana passada.

L’ordre del dia de la comissió de demà inclou la compareixença de la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Meritxell Borràs, per a presentar la memòria corresponent al 2021. També compareixen Joan Jaume, secretari d’Administració i Funció Pública, i Alícia Corral, directora general de Funció Pública, per informar sobre l’adopció de mesures per reduir la temporalitat en l’ocupació pública. L’ordre del dia es podria ampliar per incloure la proposta d’acord que posposa el termini per establir el règim definitiu pels treballadors que van demanar la llicència per edat abans que aquesta figura se suprimís dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament (ERGI).