Lluís Puig: “No abandonaré el meu escó”

El diputat al Parlament de Catalunya i conseller de Cultura a l’exili, Lluís Puig, ha avisat avui que no abandonarà mai el seu escó de diputat. “Només perdré el meu escó si me’l retiren”, adverteix l’exconseller, qui espera que la Mesa del Parlament signi l’acte conforme ha votat.

“Haurem d’esperar dos o tres dies per saber si ho signen”, ha explicat Lluís Puig, que interpreta que el moment important a l’hora de decidir si es comptabilitza el vot és a l’hora de la firma de les actes.

Content per les forces independentistes

Tot i això, ha manifestat que està content després que les tres forces independentistes s’hagin posat d’acord per tractar de la mateixa forma el vot de Lluís Puig, després que el Tribunal Constitucional notifiqués a la Mesa del Parlament la retirada de la delegació de vot. Creu que les forces independentistes han après del cas de la retirada de l’escó de Pau Juvillà. “Fins ara les coses s’han portat diferent”, afirma el conseller a l’exili.

També s’ha volgut pronunciar sobre les amenaces de Ciutadans i Vox de portar al Tribunal Constitucional la decisió de Borràs de comptabilitzar verbalment en vot de Puig. Creu que això significa que quan es represalia a algú, es represalia a tothom i afirma que “tothom que vulgui plantar-se, sabem que hi ha un risc”.

El marcador amb el resultat de la votació, on no apareix el vot de Puig

La Mesa assumia les responsabilitats

Tot i que la presidenta del Parlament de Catalunya va comptabilitzar la delegació de vot a l’hora de validar un decret del Govern ahir, no va aparèixer en el marcador electrònic de resultats. Es tracta d’una decisió que va prendre la Mesa, per no comprometre ni perjudicar els funcionaris encarregats del marcador. De fet, la majoria independentista de la Mesa era qui assumia la responsabilitat de sumar el sufragi de Puig al resultat.

Tot i això, tal com ha explicat Puig a Catalunya Ràdio, encara es manté la incògnita de si valdrà el vot del conseller a l’exili. Una font del la Mesa va reconèixer ahir a El Món que amb aquest vot no s’està protegint el vot de Puig, en canvi, sí que es podria garantir fent un canvi de reglament o habilitant el vot telemàtic.