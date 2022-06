Ucraïna és candidata oficial a entrar a la Unió Europea

Ucraïna podria estar molt a prop de formar part de la Unió Europea. Així ho han decidit els líders europeus que han avalat el país per convertir-se en candidat oficial a entrar a l’UE. Amb aquest pas, només quedaria negociar amb Brussel·les el nou títol per completar l’adhesió. En la cimera dels 27 els caps de govern també han donat llum verda a concedir l’estatus de candidat a Moldàvia, mentre que a Geòrgia -l’altre país inclòs en el debat- se li ha traslladat un missatge d’optimisme per a les seves aspiracions europees malgrat exigir-li reformes. Charles Michel, president del Consell europeu ha qualificat l’acord de “moment històric”.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen / EP

Els 27 han fet un pas endavant davant l’amenaça que suposa Rússia per Europa i han atorgat la candidatura oficial a l’adhesió a la Unió Europea a Ucraïna. En la roda de premsa posterior a la reunió, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, també ha parlat de “moment definitori” per a la Unió Europea i ha reconegut sentir-se “molt satisfeta” per la notícia. A més, no omés Ucraïna es beneficia d’aquesta situació, sinó que Moldàvia i Geòrgia, dos països que també ho havien demanat, han aconseguit tancar l’acord de manera positiva. Moldàvia s’ha convertit en candidata oficial i a Geòrgia se li ha traslladat optimisme per l’oficialització de la seva candidatura, sempre i quan faci les reformes que se li demanen.

Més líders visiten Zelenski

La decisió del Consell també arriba just una setmana després el president francès, Emmanuel Macron; el canceller alemany, Olaf Scholz, i el primer ministre italià, Mario Draghi, viatgessin fins a Kíiv per reunir-se amb Volodimir Zelenski, president d’Ucraïna. En aquella trobada, els líders europeus es van posicionar a favor que Ucraïna obtingués de forma “immediata” l’estatus de candidat, tot subratllant que Ucraïna és un clar exemple de “la defensa dels valors de la democràcia i llibertat que caracteritzen el projecte europeu”. Pel que fa a Pedro Sánchez, president del govern espanyol també va decidir traslladar el seu suport a Zelenski.