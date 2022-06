Brussel·les demana per a Ucraïna l’estatus de candidat a la UE

Nou pas cap a l’adhesió d’Ucraïna a la Unió Europea. La Comissió Europea ha proposat aquest divendres que se li atorgui a Ucraïna l’estatus de candidat a ingressar a la Unió Europea com a membre de ple dret. Segons el dictamen, el bloc comunitari ha fixat unes condicions que haurà de complir Ucraïna si vol accedir a la Unió Europea. Aquestes condicions també seran la base del debat dels líders europeus la pròxima setmana. Ells seran qui tindrà l’última paraula sobre la candidatura sobre aquesta candidatura de Kíev a entrar a la Unió Europea.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha dit que “Ucraïna mereix la perspectiva europea” i per això “ha de beneficiar-se de ser país candidat”. “Ens basem en l’enteniment que s’ha fet treball però que queda important treball per fer en matèria de reformes”, ha avisat malgrat el seu vistiplau a l’adhesió en roda de premsa des de Brussel·les que ha fet vestida amb els colors groc i blau de la bandera ucraïnesa.

La presidenta de la Comissió Europea i el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski / EP

Dictamen favorable a l’adhesió per Ucraïna i Moldàvia

L’executiu europeu ha revisat la sol·licitud oficial d’Ucraïna en un temps rècord i ha emès un dictamen favorable. Així, recomana als Estats membres concedir l’estatus de candidat a aquest país. Moldàvia també ha rebut el mateix dictamen, mentre que Geòrgia no ha rebut el vistiplau perquè ha de fer reformes estructurals.

Von der Leyen ha advertit Ucraïna que encara queden molts canvis a fer. Tot i les seves paraules de reconeixement, ha subratllat que cal “consolidar les reformes i assegurar la seva aplicació”. “Per descomptat no tot es pot aconseguir mentre segueixi la guerra en territori ucraïnès”, ha avisat. Tot i així ha recordat que Brussel·les ha fet el pas un cop analitzades les reformes de la judicatura, de lluita contra la corrupció i per a protegir les minories que està duent a terme Ucraïna.

Les regles d’adhesió, ha dit, són “dinàmiques” i per tant el dictamen positiu pot ser anul·lat en cas que no es compleixin les reformes promeses, en aquest cas, per Ucraïna. “És el propi país el que ho té a les seves mans”, ha insistit. “Avui prenem la primera decisió”, ha celebrat en aquest mateix sentit el comissari d’Ampliació, Oliver Varhelyi, qui ha calendaritzat les negociacions d’adhesió. “Arribarà quan es compleixin les condicions, però encara no som aquí”, ha assenyalat.