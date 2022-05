Ucraïna condemna a cadena perpètua un soldat rus per matar un civil

Un tribunal ucraïnès a condemnat a cadena perpètua un soldat rus per matar un civil desarmat al principi de la invasió. En el primer judici per crims de guerra que se celebra a Ucraïna, Vadim Shishimarin, de 21 anys, s’ha declarat culpable de matar Oleksandr Shelipov, de 62 anys, al nord-est del país després que un superior li ordenés que li disparés. El jutge considera provat que el soldat va rebre una “ordre criminal” d’un oficial i va disparar-li diverses vegades al cap.

El jove soldat rus ha seguit la lectura del veredicte en silenci i no ha mostrat cap mena d’emoció quan ha sentit la condemna. El judici té una càrrega simbòlica molt important per Ucraïna, que ha acusat Rússia de perpetrar crims de guerra contra la població civil i les autoritats locals han identificat fins a 10.000 casos potencials. El Kremlin, que de moment no ha comentat la sentència, sempre ha mantingut que no ataca objectius civils.

El cadàver d’un home trobat després de la retirada de Rússia de Butxa, a Ucraïna / EP

Ucraïna no pensa cedir ni un centímetre del seu territori

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha assegurat que un alto el foc no està sobre la taula i que no pensa cedir ni un centímetre del seu país per facilitar les converses de pau amb Rússia. En les últimes setmanes diversos països europeus com Alemanya, França i Itàlia, han reclamat una treva i volen donar a Vladímir Putin una sortida de mínims de la guerra, que amenaça d’allargar-se durant mesos.

Rússia ha intensificat els bombardejos sobre el Donbass i Mikolàiv per continuar amb la seva estratègia de “terra cremada”, segons les autoritats ucraïneses. “La guerra s’acabarà quan hi hagi una restabliment complet de la sobirania i la integritat territorial d’Ucraïna“, ha dit el cap de gabinet del president ucraïnès, Andriy Yermak. El president de Polònia, Andrzej Duda, ha visitat Kíiv aquest cap de setmana i ha defensat la integritat territorial d’Ucraïna, assegurant que qualsevol concessió al Kremlin seria un “cop molt fort”.

D’altra banda, Zelenski ha reconegut que cada dia moren entre 50 i 100 soldats ucraïnesos al front oriental. Després de la caiguda de Mariúpol, les tropes russes han aconseguit avenços significatius a la zona de Sivers’kodonec’k i Lissitxansk, a la regió de Lugansk.