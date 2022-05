Zelenski intervé per sorpresa a la inauguració del festival de Cannes

Volodímir Zelenski ha fet aquest dimarts una intervenció sorpresa a l’acte inaugural del 75è Festival de Cinema de Cannes. A través de la pantalla, el president d’Ucraïna ha considerat “necessari” que el cinema no “resti en silenci” davant “la guerra més terrible des de la Segona Guerra Mundial”, en una intervenció que es produeix en el context de la invasió militar de Rússia al país que presideix. Zelenski ha citat diversos films, entre ells ‘El gran dictador’ de Charles Chaplin, i ha subratllat que aquest tipus de pel·lícules són “documentals i noticiaris espantosos”. Irònicament, ha subratllat, als “dictadors més brutals del segle XX els encantava el cinema”. Zelenski s’ha acomiadat afirmant: “N’estic segur que el dictador perdrà”.

La intervenció es produeix el mateix dia que s’ha confirmat la caiguda definitiva Mariúpol és un fet. El ministeri de Defensa de Rússia ha anunciat un acord amb l’exèrcit ucraïnès per evacuar els últims militars, molts d’ells ferits, que estaven atrinxerats a la planta siderúrgica Azovstal, l’últim reducte sota control ucraïnès de la ciutat portuària, que ha estat gairebé tres mesos assetjada per l’exèrcit rus. En total, 264 militars ucraïnesos han estat traslladats a Novoazovsk i Olenivka, dues localitats controlades pels russos de la regió de Donetsk. S’espera que formin part d’un intercanvi de presoners negociat de manera discreta en les últimes setmanes.

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha agraït la intervenció de les Nacions Unides i el Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR), que en les últimes setmanes han negociat per accelerar l’evacuació de centenars de civils atrapats a Mariúpol. “Ucraïna necessita herois ucraïnesos vius”, ha dit Zelenski, que ha confirmat que els ferits estan rebent atenció mèdica. Des de l’inici de la guerra, l’exèrcit ucraïnès ha reconegut la impossibilitat d’organitzar una operació militar per intentar alliberar Mariúpol, que ha resistit com ha pogut els embats russos malgrat estar en clara inferioritat numèrica.