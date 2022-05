La UE invertirà 210.000 milions per deixar de dependre de l’energia russa

La Unió Europea vol deixar de dependre de l’energia russa. La idea principal de no continuar abastint-se del que Rússia ofereix és l’atac del país a Ucraïna. D’ençà que va començar la guerra, Europa a pogut veure que la seva dependència energètica del país agressor no ha fet més que posar pals a les rodes. Així doncs, l’entitat ha arribat a un consens i invertirà 210.000 milions d’euros fins el 2027 per frenar i, fins i tot, eliminar la dependència del gas rus. Segons els càlculs de la Unió Europea, deixar de dependre del petroli i el gas rus suposaria un estalvi de 100.000 milions d’euros anuals, que és la quantitat que destina cada any la UE en importacions al país.

En una roda de premsa aquest dimecres, encapçalada pel vicepresident executiu de la Comissió Europea, Frans Timmermans, la Unió Europea ha detallat que el nou pla, batejat amb el nom de RepowerEU, “tindrà com a principals eixos l’estalvi energètic, la diversificació de les fonts d’energia i l’acceleració de la transició energètica”. En altres paraules, però, això es tradueix en una necessitat accelerada de deixar de dependre de països de fora la UE per aconseguir l’energia.

El comissari de Justícia de la Unió Europea, Didier Reynders / ACN

Per donar suport al RepowerEU, la Unió Europea ha anunciat que disposa de 255.000 milions d’euros procedents del fons de recuperació i resiliència (RFF, per les seves sigles en anglès). Per altra banda, la Comissió proposa incrementar aquesta partida a través de la venda de drets d’emissions (20.000 milions d’euros) o de recursos procedents de la Política Agrària Comuna (7.500 milions d’euros), entre d’altres.

Una paga també pels països de la Unió Europea

A part, de la inversió que ja ha anunciat la Unió Europea per enfrontar-se a la desvinculació de l’energia russa. La mateixa organització ha dit que obrirà més línies de ajudes i eines pels estats membres que vulguin gestionar d’una altra manera les seves reserves energètiques. A més, també ha assegurat que els ajudarà a desvincular-se de manera directe del gas rus.

En el mercat del gas, la Comissió obre la possibilitat d’estendre la regulació de preus a un nombre més ampli de consumidors, tant particulars com industrials. També proposa un fons de liquiditat d’emergència per donar suport als estats més dependents de Rússia –independentment de les ajudes que ofereixi cada estat- i comprar gas de forma conjunta.