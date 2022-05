Naturgy inverteix 264 milions en una planta fotovoltaica als Estats Units

Naturgy ha començat la construcció de la que serà la planta més gran de la companyia catalana a tot el món. La fàbrica, en la que han invertit un total de 264 milions d’euros estarà situada als Estats Units, més concretament a l’estat de Texas. La planta ocuparà unes 800 hectàrees i estarà dedicada a les energies renovables i la sostenibilitat, ja que serà una fàbrica fotovoltaica. A més, Naturgy preveu invertir més de 1.000 milions d’euros als Estats Units en els pròxims anys per a disposar d’una potència operativa de 500 MW en 2023 i 1.200 MW l’any 2025.

El president executiu de Naturgy, Francisco Reynés | ACN

En una nota de premsa aquest dimecres, la companyia catalana ha assegurat la seva expansió als Estats Units és una de les prioritats de la companyia. De fet, aquesta nova planta de 800 hectàrees és la gran aposta de l’empresa per l’energia fotovoltaica i a la vegada per donar més valor als Estats Units. “L’inici de la construcció d’aquesta nova instal·lació és una fita per a Naturgy, no sols perquè és la primera als Estats Units i la major fotovoltaica de la companyia en el món, sinó perquè demostra el nostre ferm compromís amb el desenvolupament de les energies renovables i amb la transició energètica”, ha explicat el president de Naturgy, Francisco Reynés.

L’obertura al mercat nord-americà comença a Texas

Naturgy ha decidit apostar el país americà per continuar expandint el seu imperi d’energia. En aquest aspecte doncs, la companyia catalana preveu seguir creixent dins dels Estats Units i fer un gran desplegament de fàbriques com la de Texas. Aquesta ubicació, tal com ha explicat la companyia en el comunicat, és una estratègia per col·locar la plantar a prop de grans nuclis urbans com Houston, Austin, Sant Antonio i Dallas.

A més, això li permetrà proveir una àrea amb una elevada demanda potencial i en continu creixement. De fet, l’any passat, Naturgy va comprar als Estats Units un portfolio de 25 projectes, que sumen més de 3,5 GW, i va signar un acord de desenvolupament en exclusivitat per als mateixos amb Candela Renewables per als pròxims cinc anys.