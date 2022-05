Naturgy guanya 354 milions d’euros el primer trimestre del 2022

La companyia energètica catalana Naturgy ha guanyat 354 milions d’euros en beneficis durant el primer trimestre de l’any, un 9% més del que va guanyar el 2021. una de les primeres causes d’aquests beneficis, segons ha anunciat l’empresa, és la seva tornada a la normalitat en les operacions internacionals, ja que a l’estat espanyol la situació encara hi ha pressió en els marges comercialització. A més, la companyia també ha afirmat que aquest trimestre ha estat marcat per “la volatilitat” i el creixement ha estat “desigual”.

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha publicat aquest dijous els resultats de Naturgy. En aquest context, la companyia ha recordat que el resultat de facturació de l’empresa s’ha col·locat en 1.072 milions d’euros, un 4% més del que van aconseguir el mateix període del 2021. Segons la companyia, aquests tres mesos han estat marcats per la recuperació de les activitats internacionals mentre que a Espanya ha seguit amb pressió en els marges comercialització.

El president executiu de Naturgy, Francisco Reynés | ACN

Naturgy i la transició energètica

Les inversions han sumat 259 milions d’euros, un 32% més, entre les que s’inclou la construcció de 582 MW de generació renovable en el trimestre. Així doncs, Naturgy ha comentat la seva constant aposta per les energies renovables, però també ha lamentat que l’activitat generada ha estat menor per factors externs a la companyia, com per exemple els canvis de regulació en les tarifes. Pel que fa el deute net s’ha tancat en línia amb el tancament de l’any passat, fins als 13.062 milions d’euros.

Naturgy, a més, treballa amb una cartera de projectes de connexió de plantes de biometà a les seves xarxes que suposarà la injecció de prop de 6 TWh/any. Actualment ha estat involucrat en projectes d’hidrogen i biometà per valor de 4.000 milions d’euros en previsió que s’aconsegueixi un 10% de biometà, en línia amb les últimes indicacions comunitàries per a augmentar la independència energètica d’Europa.