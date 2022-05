La UE demana “unitat” davant l’amenaça energètica russa

Els ministres d’energia dels països de la Unió Europea s’han reunit per abordar de manera conjunta la situació russa. En aquest sentit, la Unió Europea ha decidit buscar solucions entre tots els països després que Rússia hagi tancat l‘aixeta del gas a Polònia i Bulgària per no voler pagar amb rubles, la moneda russa, tal com havia demanat prèviament el president del país, Vladímir Putin. Tot i això, la comissió ha assegurat que no tenen informació de que hi hagi altres empreses disposades a pagar amb rubles.

La trobada doncs, convocada de manera extraordinària per respondre al desafiament del Kremlin, té l’objectiu de mostrar unitat entre els 27 davant el que la UE ha considerat un “xantatge” rus en l’energia. Els països de la Unió Europea han mostrat aquest dilluns la seva preocupació envers els talls que ja està començant a propiciar Rússia en termes d’energia.

Oficines de la companyia estatal russa Gazprom / DPA

D’aquesta manera, l’empresa de gas Gazprom, una de les més grans de Rússia, es va negar a vendre el gas a empreses que no paguessin amb rubles. Quan les empreses poloneses i de Bulgària van decidir no pagar amb la moneda russa, Gazprom no s’ho va pensar i va tallar el seu subministrament als dos països.

Aquesta situació ha provocat que Europa pensi que això és només el principi i aquest dilluns s’han reunit tots els ministres dels diferents països per intentar buscar una alternativa no només en el cas que Rússia talli el subministrament sinó una solució a llarg termini per deixar de dependre de Putin per aconseguir gas.

La independència energètica europea

Si bé és cert, Europa ha lluitat poc per la seva independència energètica. És per això que aquesta reunió ha servit per intentar trobar una solució per no dependre de Rússia. “Hem de definir la política per reduir la dependència del gas rus”, ha dit la ministra de Transició Energètica de França, Barbara Pompili, en representació de la presidència de torn del Consell.

A l’arribada a la reunió, la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Teresa Ribera, ha assenyalat que cal “accelerar el calendari” per independitzar-se energèticament de Rússia. Ribera ha dit que és poc probable que Gazprom talli el subministrament a més països, però ha subratllat que “cal estar preparats per a qualsevol eventualitat”.