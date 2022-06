Catalunya dona 30.000 euros per condicionar centres d’acollida a Ucraïna

Milions d’ucraïnesos s’han vist obligats a abandonar casa seva degut al conflicte amb Rússia. Com a resposta a la gran massa de refugiats, multitud d’organitzacions estan habilitant espais per rebre’ls. És el cas de l’ONG alemanya Arbeiter-Samariter-Bund, que ha transformat una escola de bressol i una de primària de la regió de Stryi (Lviv), a l’oest d’Ucraïna, en centres d’acollida per a desplaçats interns. El projecte compta amb la col·laboració del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), que ha destinat a aquests centres i també a la regió de Mykolaiv 30.000 euros per condicionar els espais amb electrodomèstics. Amb les donacions, provinents d’ajuntaments catalans, es compraran rentadores, neveres i microones.

A Striyi, població amb poc més de 300.000 habitants, hi ha 35.000 desplaçats interns que provenen de l’est del país. Concretament, entre els dos centres habilitats per Arbeiter-Samariter-Bund hi ha més d’un centenar de residents. “Hi ha una veritable crisi de persones desplaçades internes”, ha exposat el president del FCCD, Isidre Pineda, en declaracions a l’ACN.

L’entrada d’Ucraïna a la Unió Europea

La vicepresidenta de la Comissió Europea (CE) i comissària de valors i transparència, Vera Jourová, va explicar aquest dimarts que Brussel·les està a favor de concedir a Ucraïna l’estatus de país candidat a adherir-se a la Unió Europea (UE). La decisió final es prendrà aquest divendres, però la vicepresidenta de la CE ja ha avançat que serà favorable. Posteriorment, la recomanació es traslladarà als estats membres, que tenen l’última paraula, va detallar en un esmorzar informatiu organitzat per Fòrum Europa a Madrid. Jourová va afegir que el país presidit per Volodímir Zelenski haurà de “complir amb totes les obligacions” que tenen els candidats en un procés que “no és fàcil”.

El director del Fons Català, David Minoves, ha celebrat la decisió de la CE ja que l’entrada d’Ucraïna a la Unió Europea “facilitarà la tasca de reconstrucció del país quan acabi el conflicte i que els ucraïnesos desplaçats al continent europeu poguin gaudir dels drets de qualsevol altre ciutadà de la UE”. Minoves ha indicat que el fi de la guerra només arribarà si tots els implicats cedeixen i es donen certes concessions a Rússia. “En els conflictes la pau se signa amb els enemics”, ha declarat. En aquest sentit, ha instat que es negociï a través d’un diàleg que posi les víctimes civils en el centre.