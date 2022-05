Com a mostra de suport i solidaritat amb el poble ucraïnès, Mercadona dona 1,5 milions d’euros per ajudar els refugiats per la guerra d’Ucraïna. Aquesta ajuda es materialitzarà en Targetes Societat de 50 € cadascuna en qualsevol de les botigues de la cadena de juny a desembre, amb l’objectiu d’ajudar a cobrir les despeses bàsiques dels refugiats que arriben a Espanya i Portugal. A través d’aquesta col·laboració, es preveu poder ajudar prop de 5.000 persones refugiades.

La companyia lliurarà aquestes targetes a través de les entitats autoritzades dins dels plans oficials d’acollida de persones desplaçades d’Ucraïna a Espanya i Portugal.

Així mateix, l’ajuda es complementarà amb donacions de productes de primera necessitat als centres de recepció, atenció i derivació (CREADE) de refugiats ucraïnesos situats en diferents punts d’Espanya, segons les necessitats que des d’aquests espais es traslladin a la companyia.