Ucraïna diu que les armes enviades per l’Estat “donen només per 2 hores”

Ucraïna ha lamentat que la participació de l’estat espanyol en la seva guerra és insuficient. Tot i que el govern estatal ha decidit no enviar tropes a Ucraïna, sí que els ha proporcionat armes. Una acció que l’ambaixador ucraïnès al territori, Serhii Pohoreltsev ha agraït, però ha reconegut que “donen només per dues hores de combat”. D’aquesta manera, Pohoreltsev ha insistit que necessita més armament i ha parlat de tancs Leopard per reforçar la remesa de subministraments.

La destrucció d’Ucraïna en mans de tropes russes / EP

“Estem agraïts però no podem dir que estem satisfets”, ha declarat l’ambaixador durant la commemoració dels 100 dies des que va començar la invasió russa del seu país, el 24 de febrer. Concretament, Pohoreltsev ha sol·licitat obusos de 155 mm, morters de 120 mm i, sobretot els esmentats tancs. Així doncs, ha recordat que amb la remesa que ja ha enviat l’Estat “no n’hi ha prou”. A més, l’ambaixador ha recordat que l’Estat “té la capacitat per poder aportar més material”. A més, també ha explicat que ja hi ha converses amb en ministeri de Defensa, però encara no han rebut la decisió definitiva.

Una situació crítica a Ucraïna

En termes generals, Pohoreltsev ha emmarcat la urgència de la seva petició donada la gravetat de la situació actual de l’ofensiva russa contra el seu país. L’ambaixador ha confirmat que el conflicte, cent dies després del seu inici, ha entrat en una “fase de guerra duradora” en la qual Rússia ha ocupat ja amb èxit “un 20 per cent del país” i destruït “un 30 per cent de les seves infraestructures”.

En aquest context, el diplomàtic ha reiterat que Ucraïna necessita “més ajuda financera i més armes” per a combatre a un enemic l’arsenal del qual supera a les forces ucraïneses “en 20 a 1”, la qual cosa ha portat a la situació a un moment crític però reversible, no obstant això, si Ucraïna rep els subministraments que sol·licita. “Podríem expulsar a Rússia en qüestió de setmanes”, ha asseverat Pohoreltsev.