La UE aprova més sancions contra Rússia amb l’embargament parcial del petroli

La guerra a Ucraïna ja no genera tants titulars, però la Unió Europea continua collant Rússia amb sancions econòmiques destinades a enfonsar la seva economia. Aquest cop la clau de tot ha estat el petroli. El bloc comunitari ha aprovat aquest dijous el sisè paquet de sancions contra Moscou que inclou l’embargament parcial de petroli. Parcial perquè només s’embargarà el petroli que arribi per via marítima. Tot i les reticències d’Hongria, finalment s’ha aprovat aquesta sanció en una reunió d’ambaixadors aquest dijous després que aquesta setmana s’arribés a un acord entre els caps d’estat i govern.

Hongria dona llum verda a canvi que no es sancioni el patriarca Ciril I

La condició sine qua non d’Hongria per aprovar aquest sisè paquet de mesures contra Rússia ha estat que no s’inclogui a la llista negra el patriarca Ciril I. Els 26 li han concedit aquesta petició per tal de desencallar aquestes noves sancions contra Rússia, ja que Hongria no estava disposada a acceptar si no era així. Ciril I és una figura pròxima al president de Rússia, Vladímir Putin, i no ha condemnat mai l’atac rus a Ucraïna.

La Unió Europea ha aconseguit el compromís d’Alemanya i Polònia per reduir les importacions de petroli rus aquest any i d’aquesta manera s’ha arribat a una estimació de reducció del 90% de les compres de cru rus. Encara no hi ha cap calendari per deixar de comprar petroli a Rússia, ja que les importacions s’han mantingut tot aquest temps per les amenaces d’Hongria de bloquejar noves sancions.

Les novetats del sisè paquet de sancions

El sisè paquet de sancions cap a Rússia inclou aquesta vegada una nova desconnexió del sistema Swift per a tres bancs russos i la censura de tres mitjans russos a la Unió Europea. Entre ells està el principal banc rus, Sberbank. També inclou a la llista negra els comandaments militars que estan relacionats amb la massacre de Butxa i amb altres presumptes crims de guerra. La nova ronda de sancions prohibeix també exportar productes d’alta tecnologia a Rússia.