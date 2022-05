Almenys set morts i 17 ferits en un bombardeig rus a Khàrkiv

Almenys set persones han mort i 17 han resultat ferides en un bombardeig rus sobre Khàrkiv, la segona ciutat més gran d’Ucraïna i que des de fa uns dies es troba totalment sota control ucraïnès. Segons les autoritats locals, l’exèrcit rus ha atacat diferents barris de la ciutat. El governador de Khàrkiv, Oleg Sinegubov, ha acusat Rússia de planejar bombardejos indiscriminats contra la població civil per causar terror.

Sinegubov ha assegurat que l’exèrcit ucraïnès resisteix les escomeses russes en diferents fronts de la regió i que confien a repel·lir tots els atacs que puguin posar en perill la ciutat, que abans de la guerra tenia uns dos milions d’habitants. El bombardeig rus s’ha produït cap a les 15.00 hora local. Entre els ferits hi ha un nen de només nou anys i no es descarta que el balanç de víctimes pugui créixer amb el pas de les hores.

Ciutadans ucraïnesos es refugien dels bombardejos al metro de Khàrkiv / DPA

Ucraïna prepara un contraatac al sud del país

L’assessor de la Presidència d’Ucraïna, Mijailo Podoliak, ha avançat que l’exèrcit ucraïnès està acumulant tropes i equipament per iniciar un contraatac al sud del país per alliberar les regions que ara estan sota el control rus. “El Kremlin ha enviat tot el que té al camp de batalla, però el temps juga a favor nostre”, ha dit. “Tan bon punt Rússia estigui esgotada i perdi el seu potencial ofensiu –i Ucraïna acumuli prou forces–, el sud serà alliberat”.

“Tota la maquinària política i diplomàtica treballa per assegurar que el país rep prou armes per alliberar els ciutadans dels territoris ocupats”. Podoliak ha reconegut que la reconquesta del sud “no serà cosa d’un dia o un mes”, però sí que serà “abans del que es podria imaginar” i ha garantit que la bandera ucraïnesa tornarà a onejar sobre Kherson. L’assessor presidencial també ha denunciat les maniobres russes per intentar subjugar les regions que ha conquerit des del febrer i l’ha acusat de muntar una administració paral·lela per substituir la ucraïnesa.