La UE rebaixa el veto al petroli rus per salvar el nou paquet de sancions

La Unió Europea ha rebaixat el veto a les importacions de petroli rus per salvar la unanimitat de les sancions entre els 27 estats membres, que han negociat durant gairebé un mes per concretar un nou pas per reduir la dependència energètica de Moscou. La Comissió Europea havia proposat un embargament progressiu, però total de les importacions de cru, però la resistència de països com Hongria, que veuen complicat trobar alternatives al petroli rus, ha obligat la UE a buscar una solució menys ambiciosa, però que permet mantenir la unitat d’acció.

El president del Consell Europeu, Charles Michel, ha anunciat al voltant de la mitjanit un acord per aturar les importacions marítimes de petroli rus, que suposen dues terceres parts de tot el cru que arriba de Rússia, abans del 2023. Els estats membres han deixat fora de l’acord el petroli que arriba a través d’oleoductes, que representa el 33% restant. És una concessió directa a Hongria, que no té accés directe al mar i, per tant, no té tantes opcions per canviar de país subministrador, ja que depèn dels oleoductes per rebre petroli.

La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, i del president del Consell, Charles Michel | ACN

Sancions a Rússia per escanyar el finançament de la guerra

Michel ha valorat positivament l’acord dels 27 perquè “ataca una gran font de finançament de la maquinària bèl·lica” de Rússia. “La pressió perquè Rússia posi fi a la guerra és màxima”, ha assegurat en una piulada. El president del Consell Europeu ha celebrat, a més, que les noves sancions mostren la “unitat i la fermesa” de la UE. Així mateix, la Unió Europea ha acordat augmentar la pressió sobre el sistema bancari rus amb noves sancions i ha prohibit les transmissions a Europa de tres emissores públiques russes, entre d’altres.

Fonts comunitàries han detallat que els països europeus disposen ara d’entre sis i vuit mesos per aturar les importacions marítimes de petroli rus. No obstant això, la batalla per l’energia es juga en diversos fronts alhora. Països com Alemanya han anunciat que pretenen abandonar per complet la dependència del petroli rus, mentre que altres com Lituània ja s’han desconnectat totalment del gas procedent de Rússia. En paral·lel, Moscou també juga les seves cartes i ha anunciat que ha tallat el subministrament de gas a Finlàndia, els Països Baixos i Dinamarca després que s’hagin negat a pagar-lo en rubles, tal com exigia el Kremlin.