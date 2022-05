Rússia talla el subministrament de gas a Països Baixos i Dinamarca

Rússia tanca l’aixeta del gas als Països Baixos i Dinamarca, en ple debat entre els diferents estats de la Unió Europea sobre quina és la fórmula més encertada per impulsar un nou paquet de sancions contra el règim de Vladímir Putin. En aquest sentit, el gegant exsoviètic que va declarar la guerra a Ucraïna ha continuat castigant els països europeus que encara depenen de les seves reserves de gas. D’aquesta manera ha decidit deixar sense subministrament a Països Baixos i Dinamarca perquè s’han negat a pagar amb rubles, la moneda russa.

Planta de processament de gas natural rus a Lubmin, Alemanya / DPA

En dos comunicats emesos aquest dilluns, els principals proveïdors de cada país –GasTerra els Països Baixos i Orsted a Dinamarca- han indicat que aquesta decisió respon a la negativa per part d’ambdues companyies de pagar el gas procedent de Rússia en rubles. Malgrat l’anunci, les dues empreses asseguren que el subministrament està assegurat gràcies a acords que han signat amb altres clients. A banda dels Països Baixos i Dinamarca, Rússia també manté tallat el subministrament a Finlàndia, Polònia i Bulgària.

L’opinió empresarial del tall

Segons GasTerra, la negativa de pagar a Rússia en rubles suposaria “infringir les sancions imposades per la Unió Europea” i assumir “excessius riscos financers”. En aquest sentit, el grup detalla que des d’aquest mateix dilluns i fins al pròxim 1 d’octubre –data en què finalitzada el contracte amb el subministrador rus Gazprom- un total de 2.000 milions de metres cúbics de gas no seran entregats.

Pel que fa a Orsted, l’energètica recorda que no hi ha un gasoducte que connecti directament Dinamarca amb Rússia i, per tant, Dinamarca pot seguir obtenint gas a través d’altres vies. A més, assegura que feia temps que es preparava per aquest escenari a través d’un increment de les seves reserves. En el mateix document, Orsted mostra el seu suport als plans de Brussel·les per reduir la dependència del gas rus i subratlla que està “preparada” per accelerar la transició cap a una economia més verda.