Brussel·les crea un grup de treball contra la dependència de l’energia russa

La Comissió Europea ha anunciat que ha creat un grup de treball específic per intentar solucionar com abans millor la dependència energètica i de combustibles fòssils que tenen de Rússia, cada vegada més aïllada d’Europa a causa de la guerra amb Ucraïna. D’aquesta manera, aquesta nova divisió donarà suport a la Plataforma d’Energia de l’UE per intentar implementar els objectius del pla REPower EU, que té com a prioritat deixar de dependre de l’energia russa per sempre.

Rússia segueix declarant la guerra a Ucraïna i la massacre està fent que les conseqüències transcendeixin a altres parts del món. De fet, un dels problemes principals que té Europa és la necessitat de pagar per l’energia que li ven Rússia, ja que no tenen cap altra manera d’aconseguir-la. És per això, que la comissió ha començat a treballar en diferents iniciatives per desvincular-se del país i començar a tenir més independència energètica. D’aquí surt el nou grup de treball que ha presentat la comissió aquest dimecres, on diferents professionals donaran suport als estats membres de l’UE per intentar desvincular-los d’una manera poc traumàtica de l’energia russa.

L’eurocomissària d’Energia, Kadri Simson

“En el nostre pla REPower EU subratllem com Europa pot desprendre’s dels combustibles fòssils russos. Ara estem proporcionant les eines per a fer-ho realitat”, ha indicat la comissària d’Energia, Kadri Simson, en un comunicat en el qual ha emfatitzat que “és hora de diversificar el subministrament d’energia i fer el millor ús de la nostra infraestructura“.

Un grup de treball amb professionals de l’energia

El grup de treball ja té data d’inici de les seves operacions. Serà el pròxim 1 de juny la primera vegada que es reunirà i començarà a treballar sobre les parts més essencials que necessiten saber els països que vulguin arribar a desvincular-se de Rússia, energèticament parlant. A més, la comissió també ha anunciat que aquest mes de maig, per tal de continuar avançant en els objectius energètics, el grup de treball se centrarà en l’agregació de la demanda, la coordinació de l’emmagatzematge i la negociació del subministrament energètic.

Aquesta divisió consta de tres unitats compostes pel director general, Matthew Baldwin, el director general d’Energia, Ditte Juul Jorgensen, i sota la supervisió política de la comissària d’Energia, Kadri Simson i se centraran en la demanda global i les negociacions internacionals, les relacions dels Estats membres amb els països veïns i les relacions internacionals.