Aragonès defensa el MidCat per deixar enrere la dependència energètica

El president de la Generalitat Pere Aragonès s’ha reunit a París amb el president del Syndicat des Énergies Renouvelables, Jean-Louis Bal per defensar la construcció del gasoducte català MidCat, una alternativa clara a la dependència energètica d’altres països. “El MidCat és un dels projectes que nosaltres creiem que poden ser més interessants per a dotar finalment una xarxa de gasoductes del conjunt de la geografia europea”, ha explicat el president català en la roda de premsa posterior a la trobada.

Durant la reunió que ha mantingut Aragonès amb Bal aquest dilluns han abordat únicament la crisi de l’energia. En aquest sentit, tot i que Aragonès no ha especificat cap país en concret del qual depengui l’energia catalana tot indica que seria una possible solució per aconseguir desvincular-se de Rússia. “Quantes més fonts alternatives d’energia hi hagi, menys dependència hi haurà respecte a determinats productors”, ha recordat Aragonès.

La solució catalana a la crisi energètica

EL MidCat és un gasoducte construït per intentar tenir més independència energètica. De moment, les instal·lacions acaben a Hostalric, però Aragonès ha insistit en què França i Catalunya han de treballar plegades per intentar crear un nou subministrament que no depengui de “determinats productors”. A més, el president de la Generalitat ha dit que el MidCat també pot servir per “desenvolupar l’hidrogen d’origen verd i sostenible”.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en la roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu / ACN

Pel altra banda, en la trobada el sindicat de les energies renovables francès ha exposat a Aragonès els projectes de parcs eòlics marins que hi ha en marxa a França, entre ells un a l’alçada de Leucata, a la Catalunya Nord, i una possible interconnexió amb el parc eòlic Tramuntana en cas que s’acabés instal·lant davant la costa catalana. D’aquesta manera doncs, ambdós països han consolidat la seva determinació per aconseguir una energia que estigui desvinculada de països productors, més ecològica i sostenible.