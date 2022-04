Brussel·les dona una oportunitat de finançament als gasoductes oblidats

L’eurocomissària d’Associacions Internacionals, Jutta Urpilainen, ha obert la porta aquest dimarts a finançar projectes d’interconnexions de gas que no compleixin els criteris per entrar a la llista de projectes dels fons europeus. En aquest sentit, Urpilainen ha explicat que és molt més necessari trobar alternatives al gas que es porta de Rússia que no el compliment de tots els criteris que es van posar sobre la taula durant l’organització dels fons europeus. Aquesta podria ser una oportunitat pel MidCat, el gasoducte català que no va entrar en la primera roda de finançament per no complir amb tots els requisits.

En una intervenció al ple de l’Eurocambra, Urpilainen ha dit que la Comissió Europea estudiarà amb els estats membres les “mancances” en matèria d’interconnexions energètiques i que alguns projectes es podrien “abordar a banda del marc” fixat als projectes d’interès comú. En altres paraules, l’eurocomissària d’Associacions Internacionals ha anunciat que tots aquells projectes que s’havien quedat a les portes del finançament per no complir amb els criteris establerts podrien tenir una altra oportunitat en aquesta possible nova financiació.

El gasoducte català té una oportunitat

Davant d’aquest canvi de paradigma per part de la Unió Europea, el gasoducte català -anomenat MidCat- podria tenir una possibilitat de ser un dels projectes finançats amb els fons europeus. Una possible nova línia de finançament per a infraestructures d’interconnexions podria beneficiar el MidCat, que està aturat perquè l’any 2020 va quedar fora de la llista de projectes d’interès comú, és a dir, del finançament europeu.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant la seva intervenció aquest dilluns 6 de desembre de 2021 | ACN

Amb la guerra d’Ucraïna i la voluntat de la Unió Europea de reduir el subministrament d’energia russa, Urpilainen ha assenyalat que les interconnexions energètiques són “molt importants”. “Hem de crear encara una infraestructura de gas resilient a Europa”, ha remarcat la comissària. Així doncs, sembla que el gasoducte que havia de connectar Catalunya amb França podria tenir una segona oportunitat per convertir-se en un projecte finançat per Europa.