Comença l’evacuació de militars de la planta Azovstal de Mariúpol

La caiguda definitiva de Mariúpol està cada vegada més a prop. El ministeri de Defensa de Rússia ha anunciat un acord amb l’exèrcit ucraïnès per evacuar els militars ferits que fa setmanes que estan atrinxerats a la planta siderúrgica Azovstal, l’últim reducte sota control ucraïnès de la ciutat portuària, que porta gairebé tres mesos assetjada per l’exèrcit rus. En total, 264 militars ucraïnesos han estat traslladats a Novoazovsk i Olenivka, dues localitats de la regió de Donetsk controlades pels russos. S’espera que formin part d’un intercanvi de presoners negociat de manera discreta en les últimes setmanes.

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha agraït la intervenció de les Nacions Unides i el Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR), que en les últimes setmanes han negociat per accelerar l’evacuació de centenars de civils atrapats a Mariúpol. “Ucraïna necessita herois ucraïnesos vius”, ha dit Zelenski, que ha confirmat que els ferits estan rebent atenció mèdica. Des de l’inici de la guerra, l’exèrcit ucraïnès ha reconegut la impossibilitat d’organitzar una operació militar per intentar alliberar Mariúpol, que ha resistit com ha pogut els embats russos malgrat estar en clara inferioritat numèrica.

Manifestació a Kíiv reclamant l’evacuació dels militars ucraïnesos que encara resisteixen a Mariúpol / Ukrinform/DPA

Ucraïna ordena la rendició a Azovstal

L’Estat Major d’Ucraïna ha afirmat que 53 militars ferits han estat rescatats a través d’un operatiu especial i traslladats a un centre mèdic a Novoazovsk, mentre que 211 soldats més han estat traslladats a Olenivka. L’exèrcit ucraïnès ha matisat que entre els militars evacuats no hi ha membres del batalló Azov, sinó que es tracta d’efectius de la Guàrdia Nacional, la Marina, de la Guàrdia de Fronteres, policies, voluntaris i membres de les milícies territorials de la zona. “La tasca comuna més important ara mateix és salvar la vida dels defensors de Mariúpol“, que han donat un “temps crucial” per organitzar la defensa del país, segons han explicat fonts militars ucraïneses.

“El comandament militar suprem ha ordenat a les unitats estacionades a Azovstal que salvin les vides del personal”, detallen les mateixes fonts militars. “Els defensors de Mariúpol són els herois del nostre temps”. La viceministra de Defensa d’Ucraïna, Hanna Maliar, ha declarat que tots els evacuats formaran part d’un nou intercanvi de presoners amb les autoritats russes. Ni Rússia ni Ucraïna han explicat què passarà amb la resta de militars que encara resisteixen a les instal·lacions de la planta siderúrgica d’Azovstal, un complex industrial ple de búnquers i passadissos subterranis que ha aconseguit aguantar l’ofensiva russa fins que s’han acabat els subministraments i la munició.