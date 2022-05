Almenys 62 morts en un bombardeig rus contra una escola al Donbass

Almenys 62 persones han mort després d’un bombardeig rus contra una escola que servia de refugi antiaeri a Belogorovka, a la província ucraïnesa de Lugansk, segons han denunciat ls autoritats locals. El governador civil-militar de la regió, Serhii Haidai, ha informat que un atac aeri de les forces russes al Donbass va provocar un incendi el diumenge a la tarda que també s’ha estès a la Casa de la Cultura de la localitat.

Unicef ha condemnat “enèrgicament” l’atac contra l’escola. L’agència de Nacions Unides ha lamentat que les tropes russes hagin bombardejat un edifici on “civils, inclosos nens, havien buscat refugi”, ha lamentat la seva directora executiva, Catherine Russell. “Encara no sabem quants nens han mort o han resultat ferits”, reconeixen, però han reclamat als dos bàndols que s’abstinguin d’atacar més infraestructures civils.

“Les escoles mai han de ser atacades ni utilitzades amb finalitats militars”, ha recordat Russell. “Atacar infraestructures civils, incloses les escoles, és una violació del dret internacional humanitari. Aquest últim atac és només un dels molts casos d’aquests guerra en els quals hem vist un menyspreu flagrant de les vides civils”.

Una trentena de rescatats després del bombardeig

“El més probable és que les més de 60 persones que hi ha sota la runa estiguin mortes“, denuncia. “No poden matar soldats, així que van contra nens innocents. Aquestes són les autèntiques atrocitats del món rus: bombardejos sobre una escola amb un refugi antiaeri i l’assassinat de nens”, ha afegit. El foc es va poder extingir unes hores després. Unes 30 persones han pogut ser rescatades amb vida.

La destrucció d’Ucraïna en mans de tropes russes / EP

Les autoritats locals han afirmat que després de l’atac aeri l’escola ha quedat “totalment destruïda”. Els serveis d’emergència treballen a contrarellotge el “més ràpid possible”, però tenen poques esperances de trobar més persones amb vida. El ministeri d’Afers Exteriors ha acusat Rússia de cometre nous “crims de guerra”.

El destí de Mariúpol

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha reconegut que l’exèrcit ucraïnès no té mitjans per intentar una operació de rescat per evacuar els últims militars que resisteixen a la planta siderúrgica Azovstal, a la ciutat portuària de Mariúpol. En una roda de premsa després de la visita del primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, el dirigent ucraïnès ha explicat que el país no disposa de “l’armament pesant necessari” per alliberar la ciutat. “Ho dic obertament”, va lamentar Zelesnki.

En canvi, les operacions d’evacuació de civils continuen amb comptagotes. Gairebé 200 persones van arribar a Zaporíjia aquest diumenge en un comboi organitzat per les Nacions Unides i la Creu Roja. En total, unes 600 persones han estat rescatades els últims dies.