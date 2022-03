Ucraïna denuncia uns 300 morts en l’atac rus al teatre de Mariúpol

Les autoritats ucraïneses denuncien que unes 300 persones podrien haver mort després de l’atac rus contra el teatre de Mariúpol, al sud del país, que es feia servir com a refugi antiaeri. L’exèrcit rus va bombardejar el teatre el passat 16 de març. En aquell moment, l’ajuntament va assegurar que fins a un miler de persones s’havien refugiat al teatre, però no va poder fer un balanç de víctimes mortals perquè les tasques de desenrunat es preveien complicades.

El consistori de la ciutat, assetjada per les tropes russes des de fa un mes i bastió de milícies neonazis com el Batalló Azov, va explicar que unes 350 persones havien estat rescatades i ara citen uns 300 morts a partir d’entrevistes amb persones que han participat del dispositiu de rescat. “Les testimonis tenen informació que unes 300 persones van morir al teatre de Mariúpol com a resultat d’un bombardeig rus”, assegura l’ajuntament.

En declaracions a la BBC, un assessor de l’alcaldia ha detallat que el dia de l’atac hi havia unes 600 persones amagades a dins del teatre i 300 més que havien pogut baixar al refugi que hi ha sota l’edifici. La majoria eren dones, nens i gent gran. Un periodista de la cadena britànica ha afirmat que els serveis d’emergència no han pogut culminar l’operació de rescat perquè hi ha enfrontaments constants a la zona.

Futur incert

La ciutat de Mariúpol és clau per als plans de Rússia d’unir la península de Crimea amb les repúbliques separatistes del Donbass. Les tropes russes han bombardejat la ciutat dia i nit durant l’últim mes. Les autoritats locals han confirmat que el partit de Vladímir Putin, Rússia Unida, ha obert una seu a prop de la ciutat presentant-se com un “centre d’ajuda humanitària” davant els veïns que encara no han pogut fugir. Aquest dijous la marina ucraïnesa va destruir un vaixell rus atracat en el port de Berdiansk, a uns 80 kilòmetres de Mariúpol, un enclavament important per a les línies de subministrament russes al sud d’Ucraïna.