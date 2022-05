L’elèctrica pública catalana podria estar llesta a la tardor

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha avançat que la companyia elèctrica pública que impulsa el Govern podria estar “en marxa” a la tardor. En una entrevista a La2 i Ràdio4, Jordà ha assegurat que hi ha un grup de treball que està perfilant el projecte i que a l’estiu podran donar més detalls de les línies mestres del projecte. No obstant això, Jordà ha afirmat que la nova empresa vol centrar-se en la generació d’energia més que en la comercialització.

Jordà també ha explicat que la Generalitat veu amb bons ulls el projecte del Parc Eòlica Tramuntana “sempre que es faci bé” i ha recordat que és responsabilitat del govern espanyol. La conselleria ha demanat al ministeri de Transició Energètica que introdueixi criteris de compensació al territori i que el projecte no afecti ecosistemes protegits. Jordà creu que moltes queixes veïnals són per “manca d’informació”.

El Govern voldria que es fes una prova pilot per demostrar que l’impacte visual que denuncien organitzacions ecologistes “no és tal” i que cal acceptar que la transició energètica ha de comportar necessàriament un canvi de paisatge. La consellera d’Acció Climàtica ha defensat que el país està davant d’un “canvi de clic” per entomar una revolució sense precedents per garantir la sobirania energètica de Catalunya.

Giró, optimista pel futur banc públic

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha reconegut que “no és fàcil ni senzill per a una nació sense estat” com Catalunya crear un banc públic, però ha assegurat que és optimista i que coneix la manera de salvar tots els obstacles. Giró, que la setmana passada es va reunir amb el vicepresident del Banc Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, per traslladar-li la “determinació” del Govern per aconseguir una llicència pel seu banc públic.

El conseller Jaume Giró i el vicepresident del BCE, Luis de Guindos / ACN

Giró ha advertit que Catalunya “ha patit més que cap altre territori de l’Estat tot el procés de reestructuració bancària. De tenir 10 caixes i dos bancs amb seu a Catalunya en 10 o 12 anys hem passat a no tenir-ne cap”, ha assegurat aquest cap de setmana. “Això genera una concentració bancària que és extremadament difícil i de conseqüències negatives per a la majoria de la població, però sobretot per a les petites i mitjanes empreses”.